“軽トラ女子”三田悠貴、Gカップバスト際立つランジェリー姿を公開！ | RBB TODAY

28日に発売された『FLASH』（光文社）最新号では、Gカップの圧倒的なプロポーションで人気を博すグラビアアイドル・三田悠貴が登場している。
三田は4種類の水着に身を包み、豊満なバストを惜しみなく披露している。放送中の番組『道との遭遇』（CBCテレビ）では、日本中を軽トラで旅するワンコーナーを担当し、“軽トラ女子”としても知られる。インタビューでは、ネットニュースにもなった同番組内での発言について語っている。また、同誌ではグラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱されている。
三田は岐阜県出身の27歳。2023年グラビアデビュー。同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。現在バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ）にて「軽トラ女子三田 本州縦断旅」の人気コーナーを担当する。3rd DVD『ミルキー・グラマー』（竹書房）が発売中。
“軽トラ女子”三田悠貴、古民家舞台に豊満Gカップボディ披露！ | RBB TODAY
三田悠貴は岐阜出身の27歳でグラビアデビューし、テレビ出演やファンクラブを展開中。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/30/237359.html続きを読む »
最小でＧカップ！橋本梨菜・葉月あや・三田悠貴・堀みなみ・山田あいがビキニ姿で共演 | RBB TODAY
グラビアアイドル5人がビキニ姿で写真集発売記念イベントを開催し、胸のサイズや優しさを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/12/237972.html続きを読む »