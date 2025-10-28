“軽トラ女子”三田悠貴、Gカップバスト際立つランジェリー姿を公開！ | RBB TODAY

28日に発売された『FLASH』（光文社）最新号では、Gカップの圧倒的なプロポーションで人気を博すグラビアアイドル・三田悠貴が登場している。

三田悠貴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Nachos

三田は4種類の水着に身を包み、豊満なバストを惜しみなく披露している。放送中の番組『道との遭遇』（CBCテレビ）では、日本中を軽トラで旅するワンコーナーを担当し、“軽トラ女子”としても知られる。インタビューでは、ネットニュースにもなった同番組内での発言について語っている。また、同誌ではグラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱されている。

三田は岐阜県出身の27歳。2023年グラビアデビュー。同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。現在バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ）にて「軽トラ女子三田 本州縦断旅」の人気コーナーを担当する。3rd DVD『ミルキー・グラマー』（竹書房）が発売中。