令和のグラビアクイーン・沢口愛華、グラマラスな“極上ボディ”を大胆披露！ | RBB TODAY

31日に発売される『blt graph.vol.112』（東京ニュース通信社）より、表紙・巻頭を飾る沢口愛華の先行カットが公開された。沢口が同社の媒体にグラビアで登場するのは、B.L.T.での連載「沢口生活」終了以来、初めてとなる。

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

通常版では、日の入り後の浜辺で見せた、アンニュイな表情を捉えたカットが表紙に採用された。日暮のどこか寂しさを感じる情景と彼女の表情や雰囲気が重なり合う奥ゆかしさに見惚れてしまう1枚が表紙となった。

「blt graph.vol.112限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

Amazon限定表紙版・楽天ブックス限定表紙版では、お風呂に浸かりながら、こちらを強く見つめるカットが採用された。通常版とは対照的な陽が差し込む明るい空間の中での、また違った彼女の表情は必見だ。

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

デビューからグラビア界の最前線を走り続ける沢口。浜辺に佇むコテージ内にある寝室やバスルームにて、綺麗に差し込む光に包まれ撮影を行った。また、日が落ちた後の明るさと暗さが共存する海辺で、様々な表情を見せてくれた。ロングインタビューでは、昨年発売したエッセイ集からどんな変化が見えるのか、彼女の現在の心境を伺った。

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／前康輔

同号には、圧倒的なビジュアルで女性からの支持も厚い、千葉恵里が登場。普段の千葉より、衣装もメイクもナチュラルに仕上げ、彼女の素材感が透けて見えるようなグラビアに仕上がっている。

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

12月17日に7thシングルを発売、12月28日には'25年ラストライブをTACHIKAWA STAGE GARDENにて開催予定の僕が見たかった青空から、早﨑すずきが登場。デビュー当時から中心メンバーとしてグループを牽引し、メインメンバー（センター）を務める楽曲「空色の水しぶき」からも伝わるように、グループのイメージでもある“青春”を象徴するような人物でもあった早﨑。そんな彼女だが、スラッと伸びる華奢な手足、整った顔立ちを持ち合わせており、今回はその美しいポテンシャルを生かして"早﨑史上最強にビューティフル"なビジュアルを追求したグラビアをお届けする。

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／岡本武志

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／岡本武志

グループ結成15周年を迎え、11月12日には32ndシングル『青春のデッドライン』のリリースを控えるNMB48より板垣心和が登場。昨年、B.L.T.本誌に登場してから約1年ぶり、blt graph.には初登場となる。今回は気品あるマンションの一室で、艶やかに、またラグジュアリーに撮影した。インタビューでは、仕事に対する熱い思いなどを中心に、板垣の“今”を掘り下げた。

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

春高バレー出場経験もある女優の蒔埜ひなが『blt graph.』に水着グラビアで初登場。今回は彼女の凛とした美しさにフォーカスし、「和洋折衷」の世界観で撮影。情緒あふれる日本家屋でモードな衣装を着こなし、これまでとは一味違った新たな魅力を披露している。

さらに、10月28日に発売する『B.L.T.2025年12月号』から、村井優（櫻坂46）、遠藤理子（櫻坂46）、井上梨名（櫻坂46）、と登場キャストのアザーカットや、12月12日に発売する『尾碕真花セカンド写真集（仮）』より先行カットを多数収録している。

「blt graph.vol.112」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【沢口愛華】A

「blt graph.vol.112」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【沢口愛華】C

通常版購入者特典も決定。セブンネットショッピングでは、以下7種類より選んで購入できる。沢口愛華ポストカードA・B・C各1枚、千葉恵里（AKB48）ポストカード1枚、早﨑すずき（僕が見たかった青空）ポストカード1枚、板垣心和（NMB48）ポストカード1枚、蒔埜ひなポストカード1枚。

「blt graph.vol.112」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【千葉恵里（AKB48）】

「blt graph.vol.112」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【早﨑すずき（僕が見たかった青空）】