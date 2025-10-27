SUPER☆GiRLS×東京女子流、初のツーマンライブにファン熱狂 | RBB TODAY

アイドルグループ・SUPER☆GiRLSが26日、東京・Spotify O-WESTにて、『SUPER☆GiRLS×東京女子流 ツーマンライブ』を開催した。

SUPER☆GiRLSは2010年に結成。アイドルファンからは「スパガ」の愛称で親しまれ、日本武道館でのワンマンライブや、数々のアイドルフェスを成功させている日本のアイドルシーンを語る上で欠かせないグループである。現在、「第6章」として全8名で構成されており、今年でグループ結成及びデビュー15周年イヤーを迎えている。

東京女子流は2010年1月1日、「音楽の楽しさを、歌って踊って伝えたい！」というスローガンのもとに結成。以来15年間にわたり、国内外で精力的にライブ活動を展開し続けてきた。

今回のライブは、2026年3月31日に解散する東京女子流との最後のツーマンとなるかもしれない、特別なステージだ。2010年代以降の“アイドル戦国時代”を駆け抜けてきた2組のレジェンドによるライブを目に焼き付けようと、大勢のファンが会場に集まった。

東京女子流の山邊はスパガの『恋してYES~これが私のアイドル道~』をカバーするにあたり、「アイドルスイッチを入れるためにツインテールにした」というエピソードを披露。続けて、新井は、楽曲冒頭のコール（声振り）について、スパガの坂林から「王道アイドルのように言わないと、楽曲が流れないよ」という熱心な指導があったことを明かすと、坂林が全力のお手本を披露し会場が盛り上がった。

続けて、SUPER☆GiRLSの柏と櫻井は、東京女子流の楽曲『おんなじキモチ』をカバーしたことについて、スパガの活動を始める前、それぞれのステージでこの曲をカバーしていた過去があることを明かし、リハーサルで東京女子流のメンバーから振り付け指導を受けられたことに「夢のようだった」と喜んだ。新井は以前TikTokで柏・櫻井と一緒にこの楽曲を踊ったこともあるというエピソードを話した。

東京女子流の中根はスパガのメンバーが自身のグループの楽曲を披露する姿に舞台裏で、「フレッシュだね」とメンバー達と言い合っていたという。さらに両グループとも、交換した楽曲について観客が非常によく知っている曲であったため、「コールとか盛り上がり方も完璧でいつものライブ通りだった」と、会場の熱狂ぶりを振り返った。

＜セットリスト＞

【SUPER☆GiRLS】

M1 NIJIIROスター☆

M2 サマーサイレント・タイマー

【東京女子流】

M3 Reborn

M4 ミルフィーユ

M5 Viva La 恋心

M6 きっと 忘れない、、、

M7 フライデーナイト

M8 交換日記

M9 フォーリンラブな時

【SUPER☆GiRLS】

M10 夢限大FOREVER

M11 恋愛マニフェスト

M12 今、空は何色だろうか？

M13 キラ・ピュア・POWER!

M14 Summer Lemon

M15 EveryBody JUMP!!

【楽曲交換コーナー】

M16 頑張って いつだって 信じてる (SUPER☆GiRLS/坂林、竹内、鎌田、河村)

M17 恋してYES~これが私のアイドル道~ (東京女子流)

M18 おんなじキモチ (SUPER☆GiRLS/門林、田中、柏、櫻井)