ミスド、今年もポケモンのドーナツが発売！可愛い“ピカチュウ”からモンスターボールそっくりの“タマゲタケ”まで | RBB TODAY

 ミスド、今年もポケモンのドーナツが発売！可愛い"ピカチュウ"からモンスターボールそっくりの"タマゲタケ"まで
ミスド、今年もポケモンのドーナツが発売！可愛い“ピカチュウ”からモンスターボールそっくりの“タマゲタケ”まで

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
　ミスタードーナツは、ポケモンとのキャンペーンを今年も展開し、8年目の取り組みとなる今年は11月5日から様々な商品・グッズを数量・期間限定で発売する。

　今年はカスタード風味フレークとチョコクランチで、もふもふとした見た目を表現したピカチュウがドーナツになって登場。ふんわりとした生地にホイップクリームをつめ、ふっくらとしたお顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、見た目も味わいも満足できる仕上がりだ。

　「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」は上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現。また、ピカチュウの背中を表現した、「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」はゴールデントッピングをあしらい、「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」との食感の違いを楽しめる。

タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ（テイクアウト　334円）

　この他、ミミッキュやビリリダマをデザインした専用スリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」と「タマゲた！ビリリダマのドーナツ ホワイト」も発売。さらに、「ミスド ポケモン ドーナツ」と一緒に盛り上げる商品としてクリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」も用意されている。

タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ（テイクアウト　226円）
ポン・デ・リース ストロベリー（テイクアウト　194円）

　ドーナツとグッズを一緒に楽しめるグッズは3種類用意されている。やさしくてふわふわの肌ざわりのブランケットは2種類。「ブランケット（ピカチュウ）」はいろんなポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされている。「ブランケット（タマゲタケ）」はモンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされている。

ブランケット （ピカチュウ）

　また、かわいいポケモンがぐるっとデザインされた「つよいこグラス（大）」は小さい子供にもちょうどよいサイズだ。どのグッズもミスタードーナツオリジナルのポケモングッズで、クリスマス専用のオリジナル紙袋に入れて提供される。

つよいこグラス（大）

　販売期間はドーナツが2025年11月5日から12月下旬まで（順次販売終了予定）、グッズセットが2025年11月5日からなくなり次第終了となる。対象ショップはミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）。


《村上弥生》

