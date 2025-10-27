川口春奈、『世にも奇妙な物語』初主演！迷い込んだ博物館になぜか自身の“幼少期の写真”が展示… | RBB TODAY

11月8日に放送される土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』（フジテレビ）で、川口が主演を務める「あなた博物館」が放送される。

今回の放送は新作3本と傑作選1本という構成。新作の「あなた博物館」は、川口演じる篠田美咲が恋人の井東健介と夜ドライブ中に道に迷い、通りかかった博物館で道を尋ねるところから物語が始まる。博物館に入ると、そこには美咲の幼少時代の写真や学生時代の制服など、成長の軌跡が展示されていた。共演者には笠松将、螢雪次朗ら実力派俳優が脇を固める。笠松は美咲の恋人・健介を演じ、螢は博物館の館長を演じる。

川口は『世にも奇妙な物語』への出演について「小さい頃から見ている番組ですし、これまでたくさんの方々が出演され作られてきた、ファンも多い番組だと思いますので、率直にうれしかったです」とコメント。

台本を読んだ感想については「『世にも奇妙な物語』は、怖い話からほっこりするような話だったり、いろんなタイプの題材があると思うのですが、私は"怖いけど見ちゃう"ような作品が好きで、今まででもそういう作品が特に印象に残っているのですが、今回の（出演する）作品も怖めだと思うので、楽しみだなと思いました」と語った。

主人公・美咲を演じることについては「登場人物が少なく、（恋人役の）笠松さんとふたりのお芝居がほとんどなのですが、ふたりの会話劇からどんどん奇妙なことに巻き込まれていくという役なので、追い詰められていく表情やテンション感をしっかり表現できていたらいいなと思いながら演じました」と振り返った。

視聴者へのメッセージでは「導入から何かが起こりそうな嫌な予感を感じてもらいながら、あっという間だったなって没入して見てもらえるといいなと思います。35周年というアニバーサリーなので、たくさんの方に届いてご覧いただけたら嬉しいです」と話している。