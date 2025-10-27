 川口春奈、『世にも奇妙な物語』初主演！迷い込んだ博物館になぜか自身の“幼少期の写真”が展示… | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 映画・ドラマ 記事

川口春奈、『世にも奇妙な物語』初主演！迷い込んだ博物館になぜか自身の“幼少期の写真”が展示…

エンタメ 映画・ドラマ
注目記事
「あなた博物館」（C）フジテレビ
  • 「あなた博物館」（C）フジテレビ

　11月8日に放送される土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』（フジテレビ）で、川口が主演を務める「あなた博物館」が放送される。

　今回の放送は新作3本と傑作選1本という構成。新作の「あなた博物館」は、川口演じる篠田美咲が恋人の井東健介と夜ドライブ中に道に迷い、通りかかった博物館で道を尋ねるところから物語が始まる。博物館に入ると、そこには美咲の幼少時代の写真や学生時代の制服など、成長の軌跡が展示されていた。共演者には笠松将、螢雪次朗ら実力派俳優が脇を固める。笠松は美咲の恋人・健介を演じ、螢は博物館の館長を演じる。

　川口は『世にも奇妙な物語』への出演について「小さい頃から見ている番組ですし、これまでたくさんの方々が出演され作られてきた、ファンも多い番組だと思いますので、率直にうれしかったです」とコメント。

　台本を読んだ感想については「『世にも奇妙な物語』は、怖い話からほっこりするような話だったり、いろんなタイプの題材があると思うのですが、私は"怖いけど見ちゃう"ような作品が好きで、今まででもそういう作品が特に印象に残っているのですが、今回の（出演する）作品も怖めだと思うので、楽しみだなと思いました」と語った。

　主人公・美咲を演じることについては「登場人物が少なく、（恋人役の）笠松さんとふたりのお芝居がほとんどなのですが、ふたりの会話劇からどんどん奇妙なことに巻き込まれていくという役なので、追い詰められていく表情やテンション感をしっかり表現できていたらいいなと思いながら演じました」と振り返った。

　視聴者へのメッセージでは「導入から何かが起こりそうな嫌な予感を感じてもらいながら、あっという間だったなって没入して見てもらえるといいなと思います。35周年というアニバーサリーなので、たくさんの方に届いてご覧いただけたら嬉しいです」と話している。


『世にも奇妙な物語』秋の特別編が放送決定！キャスト＆スタッフが遊び尽くした“奇妙”な新作3本と傑作選1本を放送 | RBB TODAY
画像
「世にも奇妙な物語」35周年記念で新作3本と傑作選1本を放送。新映像や新録音もあり、番組の歴史を振り返る内容となる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/24/238534.html続きを読む »

川口春奈、突然の“意味深投稿”にネットざわつく...「どうした…？」「泣きそうになった」 | RBB TODAY
画像
川口春奈が感情を綴った意味深なインスタ投稿でネットがざわつき、心配の声が広まった。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/10/236396.html続きを読む »

フェンディ、ジャパンアンバサダー・川口春奈がイタリアを旅する特別動画公開 | RBB TODAY
画像
　ラグジュアリーブランド・フェンディが、ジャパンアンバサダーの川口春奈がイタリアを訪れる動画を公開する。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/03/16/218054.html続きを読む »

川口春奈 フォト＆スタイルブック「I AMU HARUNA」 (幻冬舎単行本)
￥2,069
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
川口春奈 写真集 『 haruna2 』
￥2,640
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top