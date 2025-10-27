V6、デビュー30周年の11月1日に全楽曲サブスク解禁！未発表曲も配信へ | RBB TODAY

11月1日、V6の全楽曲が主要音楽ストリーミングサービスで一斉に配信される。

1995年11月1日にシングル『MUSIC FOR THE PEOPLE』でデビューしたV6は、『TAKE ME HIGHER』『愛なんだ』『WAになっておどろう』『Darling』など数々のヒット曲で知られ、幅広い世代に親しまれてきた。デビュー30周年の記念日となる日に、デビューシングルからラストアルバムまでの全楽曲が配信される。

今回の配信には、小山田圭吾が作曲を手がけた未発表楽曲『笑顔が好き』も含まれ、初めてリスナーに届けられることになった。

さらに、Coming Century（森田剛、三宅健、岡田准一）の楽曲も同日に配信が開始される。20th Centuryの楽曲はすでに配信されているため、これによりV6本体に加え、各ユニットの楽曲もストリーミングで楽しむことが可能となる。

デビュー記念日に行われる一斉配信は、長年のファンだけでなく、V6を青春時代に聴いていたリスナーや、新たにV6の音楽に触れる世代にとっても、同作群を聴く契機となる。

同日には、20th Centuryがオーナーを務める喫茶店「喫茶二十世紀」が自由が丘でリニューアルオープンすることも発表された。