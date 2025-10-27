TWICEメンバーと交際中の10歳年上の韓国歌手、“財テク”成功で一儲け？高級ブランド品が驚異の価値上昇 | RBB TODAY

TWICEのチェヨンと交際中で知られる歌手Zion.T（ザイオン・ティ）が、高級ブランド品を活かした“財テク”に成功したようだ。

10月26日、タレントのキム・ナヨンの個人YouTubeチャンネル「キム・ナヨンのno filter TV」で公開された最新動画にはZion.Tがゲスト出演。Zion.Tは自身の愛用品を持参し、キム・ナヨンとトークを繰り広げた。

そのなかで注目を集めたのが「メゾン マルジェラ」のバングル。「実際の銀のフォークを曲げて作られたものだ。今回のアルバムのジャケットでも着けていた」とし、「年式はよくわからないけれど、かなり古い」とZion.Tは話す。

（写真＝キム・ナヨンYouTubeチャンネル）

これにキム・ナヨンが「ビンテージで購入したの？」と尋ねると、Zion.Tは「そうだ」と返答。続けて「持っているバングルの中で一番ユニークなもの。最初に買ったときは200万ウォン（日本円＝約21万円）程度だったが、今は900万ウォン（約95万円）だ」と明かした。

いわゆる“財テク”の成功に「おめでとうございます。まぁ…」とキム・ナヨンが驚きの声を上げると、Zion.Tは「最近オークションに出ているのを見て、“これでも何かできるんだな”と思った。買うときは後々の価値を考えて買おう、そんな風に買うようになった」と続ける。

（写真提供＝OSEN）Zion.T

また、キム・ナヨンが「でも、売るつもりはないのではないか」と聞くと、Zion.Tは「その通り。すごく大切な友達だから」と即答。これを受け、キム・ナヨンはバングルをカメラの前に掲げながら、「900万ウォンになったんだって…」と改めて感嘆していた。

（記事提供＝OSEN）

◇Zion.T プロフィール

1989年4月13日生まれ。2011年4月にシングルアルバム『Click Me』でデビュー。2014年9月の『Yanghwa BRDG』や2015年5月の『Eat』などのヒット曲で知られる。2021年のマーベル・スタジオ映画『シャン・チー／テン・リングスの伝説』のインスパイア楽曲『Nomad』で、星野源とコラボしたことも。2024年4月、TWICE・チェヨンとの交際を認めた。

