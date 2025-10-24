 お菓子が出てくるカレンダー！ロイズ、クリスマス用のアドベントカレンダーを11月4日発売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
お菓子が出てくるカレンダー！ロイズ、クリスマス用のアドベントカレンダーを11月4日発売

ロイズ アドベントカレンダー（税込3,483円）
　ロイズコンフェクトが「ロイズ アドベントカレンダー」を11月4日から発売する。同商品は12月1日から24日まで、毎日1つずつ日付が書かれた扉をめくるとチョコレートやお菓子が出てくるアドベントカレンダーだ。さらに、かわいらしい小物が入っている日もある。

　内容は各種チョコレート菓子17種類、計42個入り。定番人気の「ピュアチョコレート」や、とろりとソースがあふれる「プラフィーユショコラ」、ピスタチオのコクが広がるクリームを閉じ込めた「プチベアショコラ[ピスタチオ]」などが詰まっている。

　価格は税込3483円（本体価格3225円）。アドベントカレンダー専用袋に入れて届ける。お一人様10個までの購入制限がある。今年のイラストテーマは「待ち遠しいクリスマス！みんなで靴下を編もう！」。裁縫道具を使ってクリスマス支度を楽しむ動物たちが描かれている。

　ロイズ通信販売では11月4日正午頃から12月22日まで注文を受け付ける（お届け希望日：11月7日～12月26日）。注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了する。直営店では東苗穂店、札幌大丸店、厚別西店、あいの里公園店、屯田公園店、西宮の沢店、ロイズタウン工場直売店、上江別店、新千歳空港店、ロイズ チョコレートワールドで販売する。各店舗も商品がなくなり次第、販売を終了する。


