プリングルズ「バターキャラメル」が復活！SNS投稿で“推し”に差し入れが届くキャンペーンが本日より実施 | RBB TODAY

プリングルズの人気フレーバー「プリングルズ バターキャラメル」が、11月3日より全国のコンビニエンスストアなどで再販される。同商品は昨年11月に期間限定で発売され、K-POPアイドルのお気に入りとしても話題を集めたフレーバーだ。

今回の再販売を記念して、10月23日から11月4日まで「#推しへ差し入れプリングルズ」キャンペーンが開催される。このキャンペーンは、11月4日の「いい推しの日」に合わせ、ファンから寄せられた“推し”への応援メッセージと共に「プリングルズ バターキャラメル」を所属事務所へ差し入れとして届けるという企画だ。

キャンペーンはInstagramとTikTokで実施。プリングルズ公式アカウントをフォローし、指定ハッシュタグ「#推しへ差し入れプリングルズ」を付けて、推しの名前（アイドル、歌手、俳優、キャラクターなどジャンル・次元問わず）と応援メッセージを投稿することで参加できる。投稿数が多かった上位10組の推しの所属事務所へ、集まった応援メッセージと共に商品が届けられる。

さらに、11月3日・4日には、渋谷マークシティ マークイベントスクエアにて特設ポストを設置したイベントも開催。会場には「プリングルズ バターキャラメル」を購入できる自販機も設置され、その場で推しへのメッセージを投函し、商品を購入することも可能だ。

また、2025年9月から「プリングルズ公式チアリーダー」に就任したタレントの希空が出演するTikTok動画が、発売日の11月3日に公開される。動画では、希空がプリングルズのASMR（咀嚼音）に初挑戦し、「バターキャラメル」の魅力を伝える内容となっている。一番好きな色だというピンクのパッケージに心弾む様子を見せた希空は、「甘じょっぱくて大好きな味！」とコメントしている。