 プリングルズ「バターキャラメル」が復活！SNS投稿で“推し”に差し入れが届くキャンペーンが本日より実施 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

プリングルズ「バターキャラメル」が復活！SNS投稿で“推し”に差し入れが届くキャンペーンが本日より実施

ライフ グルメ
注目記事
プリングルズ・バターキャラメル展開図
  • プリングルズ・バターキャラメル展開図
  • 「#推しへ差し入れプリングルズ」
  • 「#推しへ差し入れプリングルズ」
  • プリングルズ・ロング缶
  • プリングルズ・ショート缶
  • 「#推しへ差し入れプリングルズ」
  • プリングルズ・バターキャラメル
  • プリングルズ・バターキャラメル

　プリングルズの人気フレーバー「プリングルズ バターキャラメル」が、11月3日より全国のコンビニエンスストアなどで再販される。同商品は昨年11月に期間限定で発売され、K-POPアイドルのお気に入りとしても話題を集めたフレーバーだ。

「#推しへ差し入れプリングルズ」
「#推しへ差し入れプリングルズ」

　今回の再販売を記念して、10月23日から11月4日まで「#推しへ差し入れプリングルズ」キャンペーンが開催される。このキャンペーンは、11月4日の「いい推しの日」に合わせ、ファンから寄せられた“推し”への応援メッセージと共に「プリングルズ バターキャラメル」を所属事務所へ差し入れとして届けるという企画だ。

プリングルズ・バターキャラメル

　キャンペーンはInstagramとTikTokで実施。プリングルズ公式アカウントをフォローし、指定ハッシュタグ「#推しへ差し入れプリングルズ」を付けて、推しの名前（アイドル、歌手、俳優、キャラクターなどジャンル・次元問わず）と応援メッセージを投稿することで参加できる。投稿数が多かった上位10組の推しの所属事務所へ、集まった応援メッセージと共に商品が届けられる。

「#推しへ差し入れプリングルズ」

　さらに、11月3日・4日には、渋谷マークシティ マークイベントスクエアにて特設ポストを設置したイベントも開催。会場には「プリングルズ バターキャラメル」を購入できる自販機も設置され、その場で推しへのメッセージを投函し、商品を購入することも可能だ。

「プリングルズ公式チアリーダー」希空が出演するTikTok動画

　また、2025年9月から「プリングルズ公式チアリーダー」に就任したタレントの希空が出演するTikTok動画が、発売日の11月3日に公開される。動画では、希空がプリングルズのASMR（咀嚼音）に初挑戦し、「バターキャラメル」の魅力を伝える内容となっている。一番好きな色だというピンクのパッケージに心弾む様子を見せた希空は、「甘じょっぱくて大好きな味！」とコメントしている。


東京カレンダー 2025年 12月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

わたしが整う、ご自愛ごはん　仕事終わりでもサッと作れて、じんわり美味しいレシピ30days (集英社単行本)
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top