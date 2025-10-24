鈴木福主演映画『ヒグマ!!』が公開延期......相次ぐクマ被害の状況を鑑み「現実への配慮を大切に」 | RBB TODAY

2025年11月21日に公開を予定していた鈴木福主演映画『ヒグマ!!』について、製作委員会は公開時期の延期を発表した。

同委員会は「昨今のクマ被害に遭われた方々、そしてクマの出没警報の下で日々を過ごされている地域の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます」とコメント。現実の被害が続く状況を真摯に受け止め、関係者と綿密に協議を重ねた結果、「落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整することといたしました」と説明した。

同作は闇バイトとクマ被害という二つの恐怖をテーマにしたスリラー映画。物語には襲撃・食害の描写も含まれるが、それは過激さを目的としたものではないという。同委員会は「モンスター・スリラーが本来持つ『恐怖を通して現実をシミュレーションし、人の生を映す』という寓意に根ざした表現であり、現実への配慮を大切にしながら、ご鑑賞の皆さまが安心して没入できる上映環境を整えてまいります」とコメントした。新たな公開日は改めて確定次第発表される。