あまつまりな、2025年最後のプライベート水着公開！ | RBB TODAY

19日、2.5次元モデル・あまつまりなが自身の公式インスタグラムを更新。2025年最後となるプライベート水着ショットを公開した。

あまつまりな（写真はあまつまりなの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

投稿された写真では、プールサイドに座り、海を背景にしたあまつの姿が捉えられている。黒地に白いラインが入ったセパレートタイプの水着にミニスカートを合わせた姿を披露。髪をかき上げる仕草や、遠くを見つめる横顔、そして弾けるような笑顔を見せている。あまつは「2025年最初で最後のプライベート水着」とコメントを添え、「swimwear ⋆ andmary」と着用している水着のブランドを紹介した。

この投稿にファンからは「3枚目の笑顔、最高に素敵です！プライベートでの水着姿も最高です」「最高の笑顔！そして後ろの海が気になる」「目がリアルに( ◠‿◠ )ってなってるのカワイイ」「最後のあまつ様の全力スマイルかわいすぎて悶えちゃいます！」など水着姿を賞賛するコメントが寄せられている。