ルーズソックスもかわいい！鷲見玲奈、ミニスカゴルフウェア姿披露 | RBB TODAY

21日までに、元テレビ東京のフリーアナウンサー・鷲見玲奈が自身のインスタグラムを更新し、美脚が際立つミニスカートのゴルフウェア姿を披露した。
この日、鷲見はルーズソックスを合わせたゴルフウェア姿のコーディネート写真を投稿。鮮やかなブルーのパーカーに黒のミニスカート、白のルーズソックス風の靴下と白いシューズを合わせた装いで、ゴルフクラブが並ぶ壁の前でにこやかにポーズを取っている。さらに鷲見は「ルーズソックスみたいな靴下が可愛い 洗練されていて機能性も兼ね備えたTaylorModeのウェア」と綴った。
この投稿にファンからは「ウェアの色いい感じですね！！めちゃくちゃ似合ってます」「鷲見さんマヂで清楚なギャル感みたいな感じで可愛い～」「スタイリッシュで素敵です」「うわー！！めちゃくちゃ似合って素敵でーす」など、絶賛の声が寄せられている。
※鷲見玲奈、美脚際立つミニスカゴルフウェア姿の投稿（鷲見玲奈の公式インスタグラムより）
鷲見玲奈、ミニ丈ゴルフウェアで美脚披露！新作クラブの打ち心地に感動 | RBB TODAY
鷲見玲奈、ミニ丈ゴルフウェアで美脚披露！新作クラブの打ち心地に感動
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/25/235510.html続きを読む »
「過去最高に薄くてタイトな生地のワンピース」鷲見玲奈、『FRIDAY』表紙のオフショ公開！ | RBB TODAY
フリーアナウンサー・鷲見玲奈が21日、Instagram（インスタグラム）を更新。同日発売の『FRIDAY』(講談社)の表紙＆巻頭グラビアに登場することを報告し、オフショットを披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/07/21/210911.html続きを読む »