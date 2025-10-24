 ルーズソックスもかわいい！鷲見玲奈、ミニスカゴルフウェア姿披露 | RBB TODAY
ルーズソックスもかわいい！鷲見玲奈、ミニスカゴルフウェア姿披露

鷲見玲奈【写真：浜瀬将樹】
　21日までに、元テレビ東京のフリーアナウンサー・鷲見玲奈が自身のインスタグラムを更新し、美脚が際立つミニスカートのゴルフウェア姿を披露した。

　この日、鷲見はルーズソックスを合わせたゴルフウェア姿のコーディネート写真を投稿。鮮やかなブルーのパーカーに黒のミニスカート、白のルーズソックス風の靴下と白いシューズを合わせた装いで、ゴルフクラブが並ぶ壁の前でにこやかにポーズを取っている。さらに鷲見は「ルーズソックスみたいな靴下が可愛い 洗練されていて機能性も兼ね備えたTaylorModeのウェア」と綴った。

　この投稿にファンからは「ウェアの色いい感じですね！！めちゃくちゃ似合ってます」「鷲見さんマヂで清楚なギャル感みたいな感じで可愛い～」「スタイリッシュで素敵です」「うわー！！めちゃくちゃ似合って素敵でーす」など、絶賛の声が寄せられている。

※鷲見玲奈、美脚際立つミニスカゴルフウェア姿の投稿（鷲見玲奈の公式インスタグラムより）


