佐々木ほのか、ランジェリー姿で美ボディ披露！『ヤンアニ』初登場で天真爛漫グラビア | RBB TODAY

24日、『ヤングアニマル』21号（白泉社）が発売された。表紙・巻頭グラビアには、佐々木ほのかが同誌初登場している。
表紙で佐々木は鮮やかなオレンジ色の水着を披露し、誌面では白地に小花柄のランジェリー風衣装で柔らかな笑顔を披露。透明感あふれる笑顔と抜群のスタイルで、爽やかな空気感の中にほんの少しの甘さを添えたグラビアを公開した。特別ふろくとして「佐々木ほのか」両面クリアファイルも付属する。
巻末グラビアにはアイドルグループ「#2i2」から森嶋あんりが登場。緑色の中華風衣装に紫色の羽扇子を合わせた（sub5.jpg）姿で、気品あふれる孤高の美を体現している。
