ケンタッキー、人気ランチセット2種が260円おトクに！29日から期間限定で実施 | RBB TODAY

ケンタッキー・フライド・チキンは、10月29日から11月25日までの期間限定で、全国の店舗にて「ケンタランチ」の人気バーガーセット2種を特別価格の各590円で販売する。

左から「ケンタランチ チキンフィレバーガーセット」「ケンタランチ 和風チキンカツバーガーセット」イメージ

対象となるのは「ケンタランチ チキンフィレバーガーセット」と「ケンタランチ 和風チキンカツバーガーセット」の2種類。平日・土日問わず午前10時から午後3時までのランチタイム限定で、通常価格より260円お得に楽しめる。

「ケンタランチ チキンフィレバーガーセット」イメージ

「チキンフィレバーガー」は1983年に発売され、40年以上の歴史を持つ定番商品。創業者カーネル・サンダース秘伝の11種類のハーブ&スパイスで味付けされたジューシーな国内産チキンフィレと、オリーブオイル入りマヨソースの組み合わせが特徴だ。

「ケンタランチ 和風チキンカツバーガーセット」イメージ

一方、「和風チキンカツバーガー」は1995年に登場し、“和カツ”の愛称で親しまれてきた人気バーガー。醤油風味のテリヤキソースをたっぷり絡めた国内産チキンカツに、マヨソースと千切りキャベツを合わせた、ボリュームがありながらもバランスの良い味わいが魅力となっている。セット内容は、それぞれのバーガーにポテト（S）とドリンク（M）が付く。 なお、一部販売しない店舗があり、デリバリーでの利用は対象外となる。