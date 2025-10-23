“雪”をイメージした絶品グルメも！たまアリ前にてクリスマスマーケットが12月12日から開催決定 | RBB TODAY

12月12日から25日までの14日間、さいたま新都心けやきひろばにて「たまアリ△タウン クリスマスマーケット2025」が開催される。さらに今回で11回目を迎える同イベントの詳細が発表された。
11回目となる今回は「WHITE SNOW CHRISTMAS」をテーマに掲げ、雪をイメージした装飾やメニューが特徴だ。会場には高さ6mの大型ツリーが登場。約150本のけやきの木々がライトアップされる恒例の「けやきひろばイルミネーション」と相まって、幻想的な空間を演出する。
グルメでは、ホワイトクリスマスシチュー、焼きチーズソーセージ、特製クリスマスチーズとサワークリームがかかったベイクドポテトなど、雪をイメージしたメニューが豊富に揃うほか、ローストチキンやホットココア、グリューワインといったクリスマスマーケット定番のメニューも充実している。
また、11月30日からは「セレクトマーケット」が先行オープン。リトアニア、スイス、ドイツ、オーストリア、スウェーデンなどから輸入された雑貨やオーガニックコスメなど、ギフトに最適な商品が販売される。入場は無料。主催者は14日間で15万人の来場を見込んでいる。イベントの詳細は公式ウェブサイトで順次発表される予定だ。
