 “雪”をイメージした絶品グルメも！たまアリ前にてクリスマスマーケットが12月12日から開催決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

“雪”をイメージした絶品グルメも！たまアリ前にてクリスマスマーケットが12月12日から開催決定

ライフ グルメ
注目記事
ジャケットポテトwithサワークリーム 溢れるクリスマスチーズ掛け
  • ジャケットポテトwithサワークリーム 溢れるクリスマスチーズ掛け
  • イベントキービジュアル
  • 炙りチーズのソーセージ盛り
  • クリスマス海の幸チャウダー
  • いちごみるく
  • さつまスノーボール
  • クリスマス雑貨
  • クリスマス雑貨も販売

　12月12日から25日までの14日間、さいたま新都心けやきひろばにて「たまアリ△タウン クリスマスマーケット2025」が開催される。さらに今回で11回目を迎える同イベントの詳細が発表された。

会場イメージ
イベントキービジュアル

　11回目となる今回は「WHITE SNOW CHRISTMAS」をテーマに掲げ、雪をイメージした装飾やメニューが特徴だ。会場には高さ6mの大型ツリーが登場。約150本のけやきの木々がライトアップされる恒例の「けやきひろばイルミネーション」と相まって、幻想的な空間を演出する。

炙りチーズのソーセージ盛り
ジャケットポテトwithサワークリーム 溢れるクリスマスチーズ掛け
クリスマス海の幸チャウダー

　グルメでは、ホワイトクリスマスシチュー、焼きチーズソーセージ、特製クリスマスチーズとサワークリームがかかったベイクドポテトなど、雪をイメージしたメニューが豊富に揃うほか、ローストチキンやホットココア、グリューワインといったクリスマスマーケット定番のメニューも充実している。

ギフトにぴったりのコスメも販売
クリスマス雑貨

　また、11月30日からは「セレクトマーケット」が先行オープン。リトアニア、スイス、ドイツ、オーストリア、スウェーデンなどから輸入された雑貨やオーガニックコスメなど、ギフトに最適な商品が販売される。入場は無料。主催者は14日間で15万人の来場を見込んでいる。イベントの詳細は公式ウェブサイトで順次発表される予定だ。


日向坂46・山口陽世、DeNAベイスターズの新イベントに出演決定！選手との絵心対決や野球愛トークも | RBB TODAY
画像
山口陽世が横浜DeNAベイスターズのイベントに出演し、野球とアイドル活動の魅力を伝える。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/22/238450.html続きを読む »

東京・冬の風物詩『けやき坂イルミネーション』が今年も開催！11月4日から約93万灯のLEDが夜を彩る | RBB TODAY
画像
六本木ヒルズでイルミネーションやクリスマスマーケット、飛行機型ケーキなどが開催され、夜景や季節感を楽しめる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/30/237333.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=tweet続きを読む »

栄養満点なのにずるいほど旨い　おうち天才ごはん
￥1,584
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

東京カレンダー 2025年 12月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《小松暁子》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top