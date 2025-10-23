河北麻友子、第2子出産を報告！「この上ない喜びでいっぱいになりました」 | RBB TODAY

23日、モデルで女優の河北麻友子が自身の公式インスタグラムを更新。第二子を出産したことを公表した。

河北は「Welcome to the world, my heart」（世界へようこそ、私の愛しい子）というメッセージと共に、生まれたばかりの赤ちゃんを優しく抱きかかえる写真を投稿した。投稿には直筆の署名が入ったメッセージ画像も添えられており、「この度、無事に第二子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と無事の出産を伝え、「新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました」と心境を記している。

続けて「愛情豊かに、家族で支えあいながら、子供たちが安心して暮らしていける未来を考え、親として成長していきたいと思います。今後も温かく見守っていただけましたら」と今後の抱負を述べた。

河北は2021年1月に一般男性と結婚。2023年4月に第一子を出産し、今年5月24日には自身のSNSを通じて第2子の妊娠を公表していた。

※河北麻友子・第2子出産を報告（河北麻友子の公式インスタグラムより）