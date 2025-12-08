男女グループALLDAY PROJECT、新曲リリース記念イベントに登場！5人5色の魅力で堂々の存在感【PHOTO】 | RBB TODAY

男女混合グループALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）が、新曲のリリース記念イベントに登場し、抜群のビジュアルと個性をアピールした。

本日（12月8日）、ソウル・城東区（ソンドング）で開催されたALLDAY PROJECTの1st EP『ALLDAY PROJECT』リリース記念ポップアップストアオープンイベントにメンバー全員が参加した。

シンプルでありながらも洗練された衣装に身を包んだメンバーたちは、それぞれ異なる魅力を放ちながらもグループとしての統一感を強く示した。クールな表情やモデルのような抜群のスタイルで視線を集めた。

なお、本日（8日）にリリースされたALLDAY PROJECTの1st EP『ALLDAY PROJECT』には、タイトル曲『LOOK AT ME』と先行公開曲『ONE MORE TIME』を含む全6曲が収録されている。

◇ALLDAY PROJECT プロフィール

有名プロデューサーTEDDY率いる芸能事務所THEBLACKLABELに所属する男女混合グループ。メンバーは、財閥「新世界グループ」会長の娘として知られるANNIE（アニー）、ILLITをデビュー直前に脱退したYOUNGSEO（ヨンソ）をはじめ、TARZZAN（ターザン）、BAILEY（ベイリー）、WOOCHAN（ウチャン）の計5人。2025年6月23日、1stシングル『FAMOUS』でデビュー。K-POP業界において男女グループは長らく“鬼門”とされてきたが、『FAMOUS』はリリースからわずか4日で韓国最大の音源配信サイト「Melon」の「TOP100」チャートで1位を獲得した。

