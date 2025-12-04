“イ・ビョンホンの美人奥様”イ・ミンジョン、娘の白雪姫ドレス姿にメロメロ？愛らしい近況を公開 | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが、愛らしい娘の後ろ姿に夢中になった。

12月4日、イ・ミンジョンは自身のSNSに「言葉を真似するウサギの人形と、夜中に白雪姫のドレスを着ておしゃべりを試み中」というコメントとともに動画を投稿した。

公開された動画には、夜の時間にウサギのぬいぐるみと“会話”している娘の姿が収められている。娘は白雪姫の衣装を身にまとっており、以前イ・ミンジョンが“ドレスが大好きな娘がすっかりお姫様気分になっている”と明かして笑いを誘ったとおりのドレス姿を披露した。

（画像＝イ・ミンジョンInstagram）

動画の中で娘は、自分の言葉に反応するウサギのぬいぐるみとやり取りをしながら“会話”を続けている。白雪姫ドレスに可愛さを添えるヘアピンをつけた娘は、赤ちゃん言葉で一生懸命おしゃべりを試み、イ・ミンジョンは「そうだったの？」と優しく相づちを打ちながらその様子を見守っていた。

なお、イ・ミンジョンは2013年にイ・ビョンホンと結婚し、2015年に息子、2023年に娘を出産し、2児の母になった。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2023年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

■【写真】イ・ビョンホン夫婦、息子の顔を初公開

■【写真】イ・ビョンホン夫婦の娘、可愛らしいツインテール姿

■【写真】「見てられない」イ・ビョンホン夫婦の“キスショット”