「ボイプラ2」発ALPHA DRIVE ONE、“大型新人”らしい存在感！先行公開曲『FORMULA』が世界的ヒット | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人グループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、正式デビュー前から世界的な注目を集めている。

ALPHA DRIVE ONEは、12月3日午後6時に各種音楽配信サイトを通じて、来年1月12日発売のデビューアルバム『EUPHORIA』に収録される先行公開曲『FORMULA』をリリースし、世界中のファンから熱い反応を得ている。

『FORMULA』は公開直後、韓国国内外の主要チャートで上位にランクインし、目覚ましい成果を上げた。Melonの最新チャート（週間）とGenieの最新リリースチャート（週間）で3位、Melon「HOT100」（30日）では4位にランクインした。さらに日本のLINE MUSIC「ソングTop100」（リアルタイム）および日本iTunes「K-POPトップソング」でも1位を獲得した。

そのほか、日本・インドネシア・タイ・ポーランドなど8つの地域のiTunes「トップソング」チャートでTOP10入りを果たし、「ワールドワイドiTunesソングチャート」では23位を記録。公式デビュー前とは思えない存在感を示した。

また、12月3日に公式SNSで公開された『FORMULA』パフォーマンスビデオは、公開から2日も経たないうちに、12月4日午前9時時点で再生回数が200万回目前に到達した。グループの世界観を象徴するストーリー演出とメンバーのエネルギーが話題を呼び、グローバルファンから熱烈な支持を集めている。夢を掴むために走り続けてきたメンバーたちがひとつになって地上へ飛び出す姿を象徴的に描き、大型新人の誕生を鮮烈に印象づけた。

海外メディアからの評価も高い。米経済メディア『Forbes』は「ALPHA DRIVE ONE、デビューのための準備完了（ALPHA DRIVE ONE Gets Ready, Gets Set For Their Debut）」という記事を掲載し、彼らがサバイバル番組出演からデビューに至るまでの感動的な歩みに注目した。

『Forbes』は、ALPHA DRIVE ONEがMnet『BOYS II PLANET』放送終了直後から、強固なグローバルファンダムを築いてきた点に注目した。223の国と地域の視聴者の支持によって誕生したALPHA DRIVE ONEは、正式デビュー前にもかかわらず、SNSフォロワー数やコンテンツ再生数などで非常に高い指標を記録している。デビュー前から圧倒的なグローバル人気を証明し、“次世代グローバルルーキー”としての存在感を示している。

K-POPを代表する“ヒットメーカー”KENZIEが参加した『FORMULA』は、“ONE TEAM（ワンチーム）宣言曲”であり、デビューアルバム『EUPHORIA』のカラーを示す象徴的な楽曲としても注目を集めている。

なお、圧倒的な話題性を武器に“K-POP次世代トップ”への疾走を始めたALPHA DRIVE ONEは、来年1月12日にデビューアルバム『EUPHORIA』をリリースし、ついに正式デビューを果たす。

