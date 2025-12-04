TXT・ヨンジュン、“K-POP最強ダンサー”の真価を証明！ソロ曲『Coma』パフォーマンスビデオ公開 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、K-POP界屈指のダンスの実力を証明した。

ヨンジュンは12月3日午後8時、グループ公式ユーチューブチャンネルに1stミニアルバム『NO LABELS：PART01』の収録曲『Coma』のパフォーマンスビデオを公開した。先月25日に公開されたタイトル曲『Talk to You』のパフォーマンスビデオに続く“年末のプレゼント”のようなコンテンツに世界中のファンから熱い反応が寄せられている。

映像には、ヨンジュンらしさが余すことなく映し出されている。薄暗い廃工場を舞台に、ダンスに完全に没入したヨンジュンの動きは、見る者に鳥肌が立つようなスリルを与える。メガクルーのダンサーたちと完璧なシンクロを見せる構成は、まるで一つの芸術作品を鑑賞しているかのような感覚を呼び起こし、その中心でヨンジュンは圧倒的な存在感を放っている。さらに、独特なカメラアングルによってパフォーマンスが多角的に捉えられ、映像のクオリティを一層高めている。

『Coma』はHIPHOPジャンルの楽曲で、ヨンジュン自ら作詞に参加した。混乱やノイズの中でもステージを掌握してみせるという強い意志が込められている。さらにパフォーマンスの企画・創作にも参加し、“ヨンジュンコア”の真髄を完成させた。

ヨンジュンは、先日開催された『2025 MAMA AWARDS』で『Coma』と『Talk to You』 のソロステージを披露した。多数のダンサーを率いたダイナミックなパフォーマンスに加え、新たに加えられたダンスブレイクで圧倒的なステージ支配力を見せつけ、強烈な印象を残した。

なお、ヨンジュンが11月7日にリリースした初のソロアルバム『NO LABELS：PART01』は、肩書きやレッテルを取り払い、“ヨンジュンそのもの”を表現した作品だ。独自のカラーをまとった音楽とパフォーマンスは、世界中のリスナーから高く評価されている。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

