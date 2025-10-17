 『土八先生』昭和平成名曲クイズで波乱！音楽強豪校の生徒にカギメンバー苦戦「今回、マジやばいわ…」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

『土八先生』昭和平成名曲クイズで波乱！音楽強豪校の生徒にカギメンバー苦戦「今回、マジやばいわ…」

エンタメ その他
注目記事
左から）せいや、上垣皓太朗アナウンサー『新しいカギ』（C）フジテレビ
  • 左から）せいや、上垣皓太朗アナウンサー『新しいカギ』（C）フジテレビ
  • 左）岡部大／中央）秋山寛貴『新しいカギ』（C）フジテレビ
  • 左）松尾駿『新しいカギ』（C）フジテレビ
  • 左から）岡部大、秋山寛貴、菊田竜大、松尾駿、長田庄平、粗品、せいや『新しいカギ』（C）フジテレビ
  • 秋山寛貴『新しいカギ』（C）フジテレビ
  • 中央）菊田竜大『新しいカギ』（C）フジテレビ
  • 長田庄平『新しいカギ』（C）フジテレビ

　18日に放送されるバラエティ番組『新しいカギ』（フジテレビ系）で、人気企画「名曲大好き！土八先生」の2時間スペシャルが放送される。

左）岡部大／中央）秋山寛貴『新しいカギ』（C）フジテレビ

　今回は「名曲クイズ 映画・ドラマスペシャル」と題し、せいや扮する坂本土八先生のもと、カギメンバーが“音楽に強い”高校生と昭和・平成の名曲早押しクイズで対決。対戦相手は、創立100周年を迎える栃木県立黒磯高等学校の生徒たちだ。

左）松尾駿『新しいカギ』（C）フジテレビ

　「名曲クイズ 映画・ドラマスペシャル」と題し、長く愛され続ける昭和・平成の映画・ドラマの主題歌が出題される。1問目は、ドラマ『GTO』の主題歌『POISON』が登場。イントロが流れるやいなや、教室を飛び出す生徒が解答して見事正解した。

　あまりの早さにせいやが驚くと、「『POISON』は絶対出ると思って。この曲に絞って、張っていました」と作戦を明かす。一方、解答権を得られなかった長田は悔しさをにじませ、「今回、マジやばいわ…」と焦りを隠しきれない。

左から）岡部大、秋山寛貴、菊田竜大、松尾駿、長田庄平、粗品、せいや『新しいカギ』（C）フジテレビ

　これまでカギチームが優勢のゲーム展開が多かったが、過去の放送から万全の対策を講じて挑む黒磯高の生徒たちがカギメンバーたちを追いつめていく。

秋山寛貴『新しいカギ』（C）フジテレビ

　さらに、生徒チームがカギメンバー1名を指名し、他のメンバーは走ることができない「カギメンバー指名チャンス」などのお助けカードが登場。指名された秋山は「400人を超える生徒たちと1人で対決するなんて…悪夢だ」と緊張した面持ちで臨む。

　他にも、映画・ドラマにちなんだクイズに解答する「ちなみにクイズチャンス」、サビ部分の穴埋め箇所を歌う「歌って答えろ！名曲穴埋めカラオケ」などボーナスチャンスが新登場。どちらが解答ボタンを押したのかを検証する企画初のVTR判定が登場するなどこれまで以上に熱い戦いを、映画・ドラマの貴重映像と共に届ける。

中央）菊田竜大『新しいカギ』（C）フジテレビ
長田庄平『新しいカギ』（C）フジテレビ

霜降り・せいや、ウォシュレット中毒！？「5分くらいずっとやる」本番前の緊張も解消 | RBB TODAY
画像
　霜降り明星・せいやが、6日放送の『人志松本の酒のツマミになる話』（フジテレビ系）に出演。ウォシュレットへの愛を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/05/07/198299.html続きを読む »

粗品、第7世代のくくりに「一緒にするなと思っていた。最近見なくなって気分いい」 | RBB TODAY
画像
　霜降り明星の粗品が26日放送の『ボクらの時代』（フジテレビ系）に出演し、「お笑い第7世代」とひとくくりにされることへの不満を明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/09/26/192381.html続きを読む »

人生を変えたコント
￥1,350
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

クイック・ジャパン145
￥1,210
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top