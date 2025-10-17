2i2・十味、“和の情緒”ただよう水着姿！しっとり妖艶グラビア披露 | RBB TODAY

2025年12月での解散を発表したアイドルグループ「#2i2」のメンバー・十味が、17日よりグラビアサイト『ヤングアニマルWeb』（白泉社）に登場している。
今回の撮り下ろしのテーマは「和の情緒」。公開された写真では、十味が畳の上で艶やかな黒の華柄ビキニを纏い、アンニュイな表情でこちらを見つめている。和室の柔らかな光の中で、彼女の持つ透明感と美ボディが際立っている。
また、板張りの部屋で花柄のバンドゥ水着を着用し、物憂げな表情を浮かべるカットも披露。 いずれも今回のテーマを色濃く反映した、しっとりとした大人の魅力にあふれるショットだ。これまでの十味とは一味違った、新たな表現への挑戦を見ることができる内容となっている。
