日本人メンバー所属のUNIS、『ももいろ歌合戦』に2年連続出演決定！K-POPガールズグループ初の快挙 | RBB TODAY

ガールズグループUNIS（ユニス）が、2年連続で日本の年末音楽番組に出演する。

UNISは、12月31日に開催される『第9回 ももいろ歌合戦』へ出演することが決定した。

UNISは昨年、K-POPガールグループとして初めて『ももいろ歌合戦』に招待され、大きな話題を呼んだが、今年も続けて出演ラインナップに名を連ね、日本での確かな人気を証明した。また、K-POPグループが2年連続で『ももいろ歌合戦』に出演するのはUNISが初であり、その意味は大きい。

（写真＝F&Fエンターテインメント）

昨年の初出演では、デビューシングル『CURIOUS』のタイトル曲『Curious』を披露し、日本のトップアーティストとのコラボステージでも爆発的な反響を得た。今年はどのようなパフォーマンスで日本の視聴者を魅了するのか期待が高まっている。

『ももいろ歌合戦』は、人気アイドルグループ・ももいろクローバーZが主催する年末のカウントダウンライブだ。日本を代表するレジェンド級アーティストから、その年に話題を集めたアーティストまで豪華出演者が集い、大晦日を盛り上げる。

UNISは今年、グローバル活動に力を入れた。デビュー後初のアジアツアーを通じて韓国・日本・フィリピンのファンと交流を深めた。さらに、日本のソロアーティスト・乃紫とのコラボ曲『Shaking My Head』、日本1stデジタルシングル『もしもし♡』をリリースするなど、日本での存在感を強めた。

なお、UNISが出演する『第9回 ももいろ歌合戦』は、12月31日午後2時より「ABEMA（アベマ）」で生放送される。

（記事提供＝OSEN）

