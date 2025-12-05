BTS・JIMINやチェ・ジウとも親交…“人脈王”タレント、SNSで“暴力団関与説”が急浮上 | RBB TODAY

BTS・JIMIN、女優チェ・ジウ、G-DRAGONなど、韓国芸能界で幅広い人脈を持つことで知られるお笑いタレントのチョ・セホに、“暴力団と関与している”という噂がSNSを通じて広がっている。

12月4日、あるSNSアカウントが「チョ・セホが暴力団構成員が運営するフランチャイズを宣伝した」「高価な贈り物を受け取った」「一緒に酒を飲んだ」と主張する投稿を掲載した。

そのアカウントはさらに、慶尚南道（キョンサンナムド）・居昌（コチャン）地域で最大勢力とされる暴力団組織の幹部とチョ・セホが抱き合っている写真まで公開し、疑惑は一気に拡散した。

（写真提供＝OSEN）チョ・セホ

これについて、チョ・セホの所属事務所A2Zエンターテインメントは本サイト提携メディア『OSEN』を通じ、「まったくの事実無根。該当人物はイベントなどで知り合った知人にすぎず、対価性のある贈り物や不適切な関係は一切ない」と強く否定した。

しかし、暴露投稿はSNS上で今も広がり続けており、噂が収まる気配は見られない。

チョ・セホは2001年、SBS6期公開採用コメディアンとしてデビューし、「キャベツ（ヤンベチュ）」という芸名でも活動した。現在はバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』や『1泊2日』などに出演し、“国民MC”と呼ばれるユ・ジェソクとの掛け合いで人気を博している。

しかし、最近は乳がん啓発イベントをめぐる物議に続き、暴力団関与をめぐる噂まで浮上している状況だ。所属事務所が迅速に事実関係を否定しただけに、今後の追加説明や法的対応にも注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

