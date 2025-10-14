美脚も美腹筋もマル見え！韓国チアガール、超ミニ衣装の大胆お座りSHOTでファンの視線強奪【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、イ・ダヘが大胆な衣装姿でファンを釘付けにしている。

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、台湾マクドナルドによる献血ルームを宣伝するイ・ダヘの姿が写っている。

花柄のクロップド丈ノースリーブトップスに同じ柄のミニスカートを合わせた衣装で、カメラにウィンクを向けたり、献血ルーム内で朗らかなスマイルを振りまいたりと、明るいエネルギーを発散する様子が特徴的だ。

現役チアとして活躍するだけあって、腹筋の縦線が入ったウエストやスラリと引き締まった美脚は圧巻の一言。ファンからは「お姫さま、最高に可愛い」「とても綺麗です」「身も心も美しい」「私も献血行きます」など、多くの絶賛が寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。

最近では自身のYouTubeチャンネルで「初めての整形…成功♡」とし、“歯の美容施術”をしたことも告白している。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。

