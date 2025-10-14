“NiziUの弟”NEXZ、研究員に変身!?多彩なティーザーで新アルバム『Beat-Boxer』へ期待高まる | RBB TODAY

NEXZが、グループのシグネチャーキャラクターを活用したアニメーション形式の新作ティザー映像を公開した。

JYPエンターテインメント所属のボーイズグループNEXZは、10月27日に3rdミニアルバム『Beat-Boxer』と同名のタイトル曲をリリースする。

これに先立ち、13日午後に公式SNSを通じて、グループのシグネチャーキャラクター“FOX2Y”を活用したアニメーション映像「NEXZ “Let’s play, FOX2Y!”」を公開し、新アルバムの世界観を示唆した。

映像では、FOX2Yが眠っているところに、メンバーを象徴するキャラクター“NEXZOO”が訪ねてくる。「一緒に遊ぼう」という誘いに目を輝かせたFOX2Yは、どんな服を着るか悩んだ末に赤い衣装を見つけて着替える。スタイリッシュな姿に変身したFOX2Yは、力強いボクサーを連想させるスタイリングを完成させ、仲間のNEXZOOたちにもグローブをプレゼント。みんなでボクシングの練習をする場面で映像は締めくくられる。

（画像＝JYPエンターテインメント）FOX2Y

今回のコンテンツは、1日に公開された映像の続編のような形で展開されており、再び“ボクサー姿”で都会を支配するように登場したFOX2Yの姿が視線を集めた。『Beat-Boxer』というアルバムコンセプトをユニークに表現し、グループの世界観とキャラクターを通じて、より鮮明なアイデンティティと新アルバムへの期待を高めている。

同日、新たなティーザーコンテンツ「BEAT-LAB」の公開を予告するイメージも投稿された。研究員に扮したメンバーたちがチームを組み、さまざまなビートを研究する姿を暗示しており、“ビートに本気”なNEXZの独自の世界観をもとにしたアルバムへの関心を一層高めている。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）NEXZ

多彩なティーザーコンテンツでカムバックへの期待を盛り上げているNEXZの新ミニアルバム『Beat-Boxer』は、10月27日18時にリリースされる予定だ。また、10月25日・26日にはソウル・オリンピック公園のオリンピックホールで、韓国初の単独コンサート「NEXZ SPECIAL CONCERT 」を開催する。

（記事提供＝OSEN）

