“韓流四天王第2世代”俳優ソン・スンホン、義理堅さが芸能界で噂に！ファンの結婚式に参加の美談も | RBB TODAY

俳優ソン・スンホンの温かい美談が公開された。

去る10月13日、YouTubeチャンネル「かわいそうなお兄さんシン・ドンヨプ」（原題）にはタレントのイ・スグンとボーイズグループSECHSKIESのウン・ジウォンがゲストとして出演した動画が公開された。

動画で、イ・スグンは「ソン・スンホンさんが本当にありがたかった。どうしてあんなに素敵なのか」と弔事に訪ねてきたソン・スンホンの心のこもった姿を思い出した。先立って、イ・スグンは8月に父親を亡くした。

イ・スグンは、「子供たちにもいつも『相手を申し訳なくさせなさい』という座右の銘を話す。それをソン・スンホンさんが実践しているようだ。自分まで申し訳なく思わせた」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）ソン・スンホン

（写真＝YouTubeチャンネル「かわいそうなお兄さん シン・ドンヨプ」）

上からウン・ジウォン、イ・スグン

タレントのシン・ドンヨプもやはり「スンホンは本当にかっこいい。（元プロバスケットボール選手の）ソ・ジャンフンともほとんど接点がなかったが、ジャンフンが母親を見送るとき、『行かないと』と訪ねてきた。ジャンフンも驚いていた」とソン・スンホンの義理を高く評価した。

また、ウン・ジウォンは「スンホンさんはファンの結婚式も行くと聞いた」と笑いを誘った。これに対し、イ・スグンは「そしたら習慣みたいに通っているのかな」と話し、シン・ドンヨプは「慶弔マニアなのではないか」と疑って、爆笑を誘った。

続けて、ウン・ジウォンは「20年間ファンクラブの会長をしていた方の結婚式にも行かれて涙を流したそうだ。それでお互いに誤解されたりもした」と温かい秘話を付け加えた。

◇ソン・スンホン プロフィール

1976年10月5日生まれ。韓国・ソウル出身。1995年、俳優ソ・ジソブと共にSTORM第1期専属モデルとしてデビュー後、ドラマ『男女6人恋物語』『秋の童話』で一躍有名となる。2008年ドラマ『エデンの東』で「MBC演技大賞」大賞、男性人気賞など様々な賞を受賞した。2010年には松嶋菜々子と映画『ゴースト』で共演、アジアで絶大な人気を誇る韓流スターの1人に。代表作に映画『情愛中毒』『第3の愛』、ドラマ『マイ・プリンセス』『師任堂（サイムダン）、色の日記』『プレイヤー～華麗なる天才詐欺師～』など。

