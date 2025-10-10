なんと！チョコ製の重箱に入った高級ケーキ！ヒルトン東京お台場、本日よりクリスマスケーキ予約受付開始 | RBB TODAY

10月10日よりヒルトン東京お台場で2025年の新作クリスマスケーキ全4種の予約受付が開始した。

ヒルトン東京お台場 クリスマスケーキ2025

今回の目玉は希少ないちごや冬育ちのマンゴーなど、厳選した食材を贅沢に使用した限定5台・5万円の至高のケーキ「コフレ・ド・トレゾール」だ。まるで宝石箱を開くように現れる4つの異なる味わいのケーキに仕上がっている。

Coffret de Trésor（コフレ・ド・トレゾール）（50,000円／縦 22㎝ 横 22㎝ 高さ10㎝）

Coffret de Trésor（コフレ・ド・トレゾール）（50,000円／縦 22㎝ 横 22㎝ 高さ10㎝）

ベルギー産チョコレートで仕立てたラグジュアリーなボックスを開けると、色鮮やかな4種類のケーキが現れる。「さくらももいちご」や「あまりん」、冬にだけ出会える希少な「白銀のマンゴー」など、世界でも限られた食材をふんだんに使用。

ケーキ4種の内訳は、徳島県産＆埼玉県産いちご×ショートケーキ、北海道産マンゴー×チーズケーキ、山梨県産シャインマスカット×ショートケーキ、愛媛県産＆熊本県産栗×モンブランとなっている。

こだわりの素材について、徳島県産「さくらももいちご」＆埼玉県産「あまりん」では、徳島県佐那河内村の限られた農家だけが栽培される「さくらももいちご」をトッピングに使用。芳醇な香りと希少性を誇り、毎年初競りでは1粒10万円を超えることもあるブランドいちごが使用されている。チョコレートは、ベルギーの歴史と伝統に裏打ちされた、厳格な品質基準を満たしたカカオ63％のチョコレートを使用。チーズは、北海道産の牛乳と生クリームを主原料に作られた、なめらかでクリーミーなチーズを使用している。

その他にも、一面の雪景色を思わせる純白のショートケーキ「ネージュ・ブランシュ」、優美なチョコレートのリボンで華やかに仕立てた「カドー・ドゥ・レーヴ」、夢のようなバッグをイメージした華やかな「ラ・ポッシュ・アンシャンテ」など、ホテルパティシエが心を込めて仕上げたケーキが揃う。

Neige Blanche（ネージュ・ブランシュ）（6,500円／直径12㎝ 高さ6㎝ ・ 7,500円／直径15㎝ 高さ6㎝）

Cadeau de Rêve（カドー・ドゥ・レーヴ） （5,800円／縦7㎝ 横16.5㎝ 高さ4.5㎝）

La Poche Enchantée（ラ・ポッシュ・アンシャンテ） （10,000円／直径12㎝ 高さ11㎝）

さらに、ケーキのほか、クリスマスを彩るスイーツも充実。芳醇な香りと柔らかな食感が魅力の「パネトーネ」や、ドイツの伝統菓子として親しまれる「シュトーレン」など、クリスマスシーズンならではの味わいを届ける。

シュトーレン（4,200円／縦約24㎝ 横約8㎝）

パネトーネ（600円／直径6.5㎝ 高さ7.5㎝）

予約期間は2025年10月10日（金）から12月20日（土）まで。11月10日（月）まで早割あり。引き渡しの5日前までの予約が必要。引き渡し期間は2025年12月20日（土）から25日（木）まで。引き渡し場所はヒルトン東京お台場2F。予約方法は電話またはWEBサイトより申し込み可能。