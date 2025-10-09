 冴木柚葉、“彼女感”あふれるキュートな水着姿！グラビアムックオフショを公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

冴木柚葉、“彼女感”あふれるキュートな水着姿！グラビアムックオフショを公開

エンタメ グラビア
注目記事
写真は冴木柚葉のの公式X（※所属事務所に掲載許諾をもらってます）
  • 写真は冴木柚葉のの公式X（※所属事務所に掲載許諾をもらってます）
  • 写真は冴木柚葉のの公式X（※所属事務所に掲載許諾をもらってます）
  • 写真は冴木柚葉のの公式X（※所属事務所に掲載許諾をもらってます）
  • 写真は冴木柚葉のの公式X（※所属事務所に掲載許諾をもらってます）

　女優・モデルの冴木柚葉が7日、自身の公式Xを更新。1日に発売されたオール水着グラビアムック『DOLCE』（白夜書房）のオフショットを投稿した。

写真は冴木柚葉のの公式X（※所属事務所に掲載許諾をもらってます）
写真は冴木柚葉のの公式X（※所属事務所に掲載許諾をもらってます）

　この日、冴木は。公開された写真では、2パターンの水着姿を披露。木目調の壁を背景にしたカットでは、淡いブルーのバンドゥビキニを着用し、少しはにかんだ笑顔や、どこか遠くを見つめるアンニュイな表情を見せている。もう一方のベッドルームでのカットでは、ピンクオレンジのキュートな水着で登場。枕に肘をつき、笑顔を向ける“彼女感”あふれる一枚や、窓の外に視線を送る物憂げな横顔などを披露した。

写真は冴木柚葉のの公式X（※所属事務所に掲載許諾をもらってます）

　冴木は投稿で「【DOLCE】オフショット」と題して複数枚の写真を投稿し、「もうみんなゲットしてくれたかな？」とファンに呼びかけた。この投稿には、ファンから「可愛い～」「めっちゃ可愛いし水着お似合い。」「キレイ」など、絶賛のコメントが寄せられている。

※冴木柚葉が登場しているオール水着グラビアムック『DOLCE』のオフショット（冴木柚葉の公式Xより）


【デジタル限定 YJ PHOTO BOOK】冴木柚葉写真集「波…呼んでる？」
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

DOLCE Vol.18
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場


【ピックアップ】人気急上昇中！グラビアでも活躍のブランチリポーター・冴木柚葉 | RBB TODAY
画像
現役ブランチリポーターの中でも、ひと際注目を集めているのが冴木柚葉。この記事では、そんな冴木を紹介する。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/08/31/212203.html続きを読む »

冴木柚葉、『ヤングアニマル』オフショに「どの水着も着こなし完璧」の声 | RBB TODAY
画像
モデルでタレントの冴木柚葉が11日、Instagram（インスタグラム）を更新。発売中である『ヤングアニマル』（白泉社）の撮影オフショットを披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/08/14/211660.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top