冴木柚葉、“彼女感”あふれるキュートな水着姿！グラビアムックオフショを公開 | RBB TODAY

女優・モデルの冴木柚葉が7日、自身の公式Xを更新。1日に発売されたオール水着グラビアムック『DOLCE』（白夜書房）のオフショットを投稿した。

この日、冴木は。公開された写真では、2パターンの水着姿を披露。木目調の壁を背景にしたカットでは、淡いブルーのバンドゥビキニを着用し、少しはにかんだ笑顔や、どこか遠くを見つめるアンニュイな表情を見せている。もう一方のベッドルームでのカットでは、ピンクオレンジのキュートな水着で登場。枕に肘をつき、笑顔を向ける“彼女感”あふれる一枚や、窓の外に視線を送る物憂げな横顔などを披露した。

冴木は投稿で「【DOLCE】オフショット」と題して複数枚の写真を投稿し、「もうみんなゲットしてくれたかな？」とファンに呼びかけた。この投稿には、ファンから「可愛い～」「めっちゃ可愛いし水着お似合い。」「キレイ」など、絶賛のコメントが寄せられている。

※冴木柚葉が登場しているオール水着グラビアムック『DOLCE』のオフショット（冴木柚葉の公式Xより）