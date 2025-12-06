アメリカの名門大学に「G-DRAGONの講座」が誕生する　K-POP初の事例 | RBB TODAY

歌手G-DRAGONが、アメリカでK-POP初の4単位正規講座の主人公となった。

コミュニケーション学科の中でも世界的に最上位圏に挙げられる南カリフォルニア大学（USC）アナンバーグ（Annenberg）で、K-POPアーティスト単独として4単位の正規学位講座が開設されるのは今回が初めてだ。

今回の講座開設は、最近、USCアナンバーグの公式インスタグラムアカウントを通じてまず知らされた。

該当フィードには「#GDRAGON」「#GD」のハッシュタグとともに、講座への期待感を示すUSC学生の映像が公開され、映像の最後にG-DRAGONの公式アカウントがタグ付けされ、大きな話題を呼んだ。

イェール大学のビヨンセ、ハーバード大学のテイラー・スウィフトの講座のように、USCのG-DRAGON講座開設は、単なるアーティストを超えて、K-POPグローバル文化現象と「G-DRAGONの世界観」が持つ産業的・文化的価値を学界が公式に認めたものとして評価されている。

特に彼の影響力とトレンドメイキング能力は、K-POPの地位を格上げし、新たな価値を創出する重要動力であることを示唆している。

（写真提供＝OSEN）G-DRAGON

2026年春学期に開設される「COMM 400: K-POPを斜めから見る：G-DRAGON事例（Crooked Studies of K-pop: The Case of G-Dragon）」講座は、イ・ヘジン教授が担当する。

この講座は、K-POPが世界的な成功にもかかわらず、依然として機械的・商業的・芸術的自律性の欠如などのフレームで論じられる状況において、K-POP史上最も影響力があり革新的な人物として挙げられるG-DRAGONを深層分析することで、K-POPに対する新たな言説を提示しようとするものだ。

特にG-DRAGONが「プロデューサーアイドル」として築いた独歩的な地位と、音楽を超えた彼の文化的影響力を集中的に取り上げる。これを基盤に、K-POPの構造的・文化的・美学的仮定を批判的に再解釈する予定だ。

所属事務所ギャラクシー・コーポレーションのチェ・ヨンホ代表は、「G-DRAGONのデビュー20周年を迎え、USCのような名門大学で彼の文化的影響力を照明する正規学位講座がK-POP初として開設されたことは非常に意義深い」と述べ、「これはK-POPの芸術的深度とグローバルな影響力を改めて確認する契機となるであろうし、今後もG-DRAGONの固有の価値を世界に知らせ、Kカルチャーの地平を広げるため最善を尽くす」とコメントした。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

■【写真】G-DRAGON、全身びしょ濡れでも圧巻！夏フェスに登場

■【写真】G-DRAGONは日本人女性が好み？過去の恋愛遍歴

■G-DRAGON、結婚について「行ったことのない世界だから…」