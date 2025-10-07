 7万円の高級ケーキも登場！シャングリ・ラ東京、10日よりクリスマスケーキ＆スイーツの予約を開始 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

7万円の高級ケーキも登場！シャングリ・ラ東京、10日よりクリスマスケーキ＆スイーツの予約を開始

ライフ グルメ
注目記事
クリスマスハウスケーキ　価格：¥70,000
  • クリスマスハウスケーキ　価格：¥70,000
  • シャングリ・ラ 東京 クリスマスケーキ＆スイーツ
  • ストロベリーショートケーキ（S・L）　価格：¥9,000（S） ／¥15,000（L）
  • クリスマスリースケーキ　価格：¥18,000　
  • クリスマス ブッシュ・ド・ノエル　価格：¥9,500
  • クリスマストレインケーキ　価格：¥30,000
  • プレミアストロベリーショートケーキ　価格：¥27,000
  • クリスマスシグネチャーケーキ　価格：¥9,000

　シャングリ・ラ東京が10日よりクリスマスケーキコレクションの予約受付を開始する。同ホテルのペストリーチームが手がける今回のコレクションは、定番のショートケーキから豪華絢爛なケーキまで全11種類をラインナップ。価格帯は4000円から7万円まで幅広く展開する。

シャングリ・ラ 東京 クリスマスケーキ＆スイーツ

　特に注目されるのは限定5台の「クリスマスハウスケーキ」で、価格は7万円。シャングリ・ラ ベアやトナカイが並ぶ、夢のような雪の家を模した壮大なケーキだ。ホワイトチョコレートのボックスを開けると、大きなストロベリーショートケーキが登場する。

　その他の限定商品として、「プレミアストロベリーショートケーキ」（2万7000円・限定20台）、「クリスマストレインケーキ」（3万円・限定20台）、「クリスマスツリーチョコレート」（2万5000円・限定8台）も用意される。

プレミアストロベリーショートケーキ　価格：¥27,000
クリスマストレインケーキ　価格：¥30,000
クリスマスツリーチョコレート　価格：¥25,000

　定番商品では「ストロベリーショートケーキ」がSサイズ9000円、Lサイズ1万5000円で展開。「クリスマスリースケーキ」（1万8000円）、「クリスマス ブッシュ・ド・ノエル」（9500円）、「クリスマスシグネチャーケーキ」（9000円）なども揃う。

ストロベリーショートケーキ（S・L）　価格：¥9,000（S）／¥15,000（L）
クリスマスリースケーキ　価格：¥18,000
クリスマス ブッシュ・ド・ノエル　価格：¥9,500
クリスマスシグネチャーケーキ　価格：¥9,000

　クリスマススイーツも5種類を用意。「メープル シュトーレン」（8000円）、「ラズベリーエンガディナー」（8000円）、「クリスマス ベラベッカ」（7000円）、「柚子抹茶シュトーレン」（4000円）、「クリスマス クグロフ」（4000円）がラインナップされる。

メープル シュトーレン　価格：¥8,000
ラズベリーエンガディナー　価格：¥8,000
クリスマス ベラベッカ　価格：¥7,000　

　予約期間は2025年10月10日から12月22日まで。売り切れ次第終了となる。引渡し期間は12月15日から25日で、受取時間は平日11時30分から18時30分、土日祝は10時30分から18時30分。

柚子抹茶シュトーレン　価格：¥4,000
クリスマス クグロフ　価格：¥4,000

　予約は公式ホームページから受付中。引渡し日の3日前までの予約が必要で、キャンセル・返金は不可となっている。


東京カレンダー 2025年 11月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
リュウジ式至高のレシピ 人生でいちばん美味しい！ 基本の料理100
￥1,833
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top