7万円の高級ケーキも登場！シャングリ・ラ東京、10日よりクリスマスケーキ＆スイーツの予約を開始 | RBB TODAY

シャングリ・ラ東京が10日よりクリスマスケーキコレクションの予約受付を開始する。同ホテルのペストリーチームが手がける今回のコレクションは、定番のショートケーキから豪華絢爛なケーキまで全11種類をラインナップ。価格帯は4000円から7万円まで幅広く展開する。
特に注目されるのは限定5台の「クリスマスハウスケーキ」で、価格は7万円。シャングリ・ラ ベアやトナカイが並ぶ、夢のような雪の家を模した壮大なケーキだ。ホワイトチョコレートのボックスを開けると、大きなストロベリーショートケーキが登場する。
その他の限定商品として、「プレミアストロベリーショートケーキ」（2万7000円・限定20台）、「クリスマストレインケーキ」（3万円・限定20台）、「クリスマスツリーチョコレート」（2万5000円・限定8台）も用意される。
定番商品では「ストロベリーショートケーキ」がSサイズ9000円、Lサイズ1万5000円で展開。「クリスマスリースケーキ」（1万8000円）、「クリスマス ブッシュ・ド・ノエル」（9500円）、「クリスマスシグネチャーケーキ」（9000円）なども揃う。
クリスマススイーツも5種類を用意。「メープル シュトーレン」（8000円）、「ラズベリーエンガディナー」（8000円）、「クリスマス ベラベッカ」（7000円）、「柚子抹茶シュトーレン」（4000円）、「クリスマス クグロフ」（4000円）がラインナップされる。
予約期間は2025年10月10日から12月22日まで。売り切れ次第終了となる。引渡し期間は12月15日から25日で、受取時間は平日11時30分から18時30分、土日祝は10時30分から18時30分。
予約は公式ホームページから受付中。引渡し日の3日前までの予約が必要で、キャンセル・返金は不可となっている。