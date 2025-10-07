齊藤京子＆水野美紀、W主演ドラマ『娘の命』が今夜11時放送！初の“復讐劇”撮影に齊藤「心がグッと締め付けられる」 | RBB TODAY

カンテレ・フジテレビ系火曜よる11時連続ドラマ・火ドラ☆イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』が今夜スタートする。

齊藤京子と水野美紀がW主演で"同一人物"を演じる異色の復讐ドラマとなる同作。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野美紀）が、謎の天才外科医・成瀬（白岩瑠姫）の全身整形手術によって25歳の"新米ママ"篠原レイコ（齊藤京子）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する衝撃の復讐エンターテインメントだ。

第1話放送を目前に、"2人1役"で主人公を演じる初共演の異色コンビ・齊藤京子と水野美紀からメッセージが到着した。

先行して第1話を鑑賞したという2人。齊藤は「すごくおもしろくて、あっという間に見終わりました！1話は"水野さんが演じる玲子"が中心となりますが、心が揺さぶられるお芝居で"さすがすぎる"と感動しました。私が"水野美紀さんの玲子"を"齊藤京子のレイコ"として引き継いでいけるかどうかはプレッシャーに感じていますが、それこそがこのドラマの肝になってくると思うので頑張ります！」と気を引き締める。

一方、水野は「1話から怒とうの展開です！最愛の娘と孫が飛び降り…、私はその瞬間を目撃し…、絶望しているところに天才外科医が現れて…、大金をつぎ込んで全身整形を決意する…。こんなぶっ飛んだ展開が一気に進行するので、ぐいぐい引き込まれます」と絶賛。「1話はこれから始まる復讐劇へのキッカケであり壮大な\"前フリ\"なので、かわいそうな主人公にしっかりと感情移入してもらえたらうれしいです。また復讐相手のママ友たちが、とにかく"悪"で救いようのない敵なので、視聴者の皆さんも気持ちよく怒りをぶつけて一層楽しめると思います」と語った。

現在撮影中の同作。現場の様子について齊藤は「初めての復讐劇なので、とにかく楽しみにしていましたが、いざ撮影が始まると心がグッと締め付けられるような感情になりました。テスト撮影から泣きそうになったり、心が苦しくなったり…。撮影だとわかっていてもつらくなる瞬間もありますが、これを乗り越えたら俳優としてステップアップできるような気がしています」と心情を吐露。

水野も「つらいシーンが多いから、ずっと涙を我慢していました。テスト撮影の段階から泣きそうになりますが、何とかテスト中はこらえて、本番で発散して、結果的にはスッキリして家に帰っています（笑）」と、独自の乗り越え方を打ち明けた。

いよいよ開幕する復讐劇を前に、期待に胸を膨らませる2人。齊藤は「とにかくスカッとする復讐劇です！それは間違いなくお約束します。お芝居とはいえ、皆さんが演じるママ友たちが本当に怖くて（笑）。だからこそ私は"絶対に復讐してやる"という心を燃やし続けて立ち向かっています。30分があっという間に感じるくらいにのめりこめる作品なので、ぜひ楽しみにしていてください！」とアピール。

そして、水野は「胸のスカッとする展開の中にも、どこか不穏な空気も漂っていて、手に汗握るストーリーになっています。ありえない話のようで、でも"こんな悪いママもいそうだな"みたいに、不思議な説得力とリアリティーがある物語です。ラスボスを倒すまでは目が離せなくなると思います。ドキドキ、ハラハラ、そしてスカッとしながら、復讐の行方を見届けてください。皆さんの期待を上回る仕上がりになっていると思います！」と、力強く締めくくった。