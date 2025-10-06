 ロッテリア、キッズセット「リラックマおもちゃ」が8日より登場！“だるま落とし”や“すごろく”など3種類 | RBB TODAY
ロッテリア、キッズセット「リラックマおもちゃ」が8日より登場！"だるま落とし"や"すごろく"など3種類

©2025 San-X / チームリラックマ
  • ©2025 San-X / チームリラックマ
  • ©2025 San-X / チームリラックマ
  • ©2025 San-X / チームリラックマ
  • ©2025 San-X / チームリラックマ
  • キッズチーズバーガー
  • フレンチフライポテト S
  • ドリンク S
  • キッズてりやきバーガー

　ロッテリアは、10月8日から期間限定で「リラックマ」とコラボした「みんなでワクワク‼リラックマのまいにちキッズセット」を販売する。

みんなでワクワク‼リラックマのまいにちキッズセット

　同コラボは2026年4月のショートアニメ「リラックマ」の放送開始を記念した企画だ。リラックマが愛してやまない「ホットケーキのルーティーン」を描いた心温まるイラスト「stay with me」シリーズを使用した「リラックマおもちゃ」が付いている。

「リラックマのだいすきな ホットケーキだるま」©2025 San-X / チームリラックマ

　「みんなでワクワク‼リラックマのまいにちキッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット、B：キッズてりやきバーガーセット、C：チキンからあげっとセット、D：おてがるパンケーキセット）の注文が対象となる。

　「リラックマおもちゃ」は3種類から1種類を選択できる。手紙を書いたり飾ったりできる「リラックマのテレビBOXつき おりがみレター」、シール遊びやだるま落としが楽しめる「リラックマのだいすきな ホットケーキだるま」、こまを回してすごろく遊びができる「リラックマのこまつき くるくるすごろく」が用意されている。

「リラックマのこまつき くるくるすごろく」©2025 San-X / チームリラックマ

　販売期間は10月8日から12月下旬まで。販売時間は10時30分から。全国のロッテリア、ゼッテリア177店舗で販売予定。なくなり次第終了となる。


《村上弥生》

