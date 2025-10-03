元NGT48・川越紗彩、肩紐をずらしたランジェリーショット！1st写真集より本人セレクトカットが公開 | RBB TODAY

14日に、元NGT48・川越紗彩の1st写真集『なんとかなるなる』（KADOKAWA）が発売される。これに先立ち、先行カット第3弾が公開された。

川越紗彩1st写真集『なんとかなるなる』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

先行カット第3弾の4枚は、いずれも川越自身がセレクト。水色の水着に淡いブルーのシアーニットを重ねたスタイル、ピンクのランジェリーにアップヘアとリボンのヘアアクセサリーを合わせガーリーさを強調した装い、肩紐を落としたレース素材のバニー風ランジェリーなど、多彩な表情が収められている。

川越紗彩1st写真集『なんとかなるなる』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

バニー風コスチュームは背中の大きく開いたデザインで、うさ耳カチューシャと後ろのしっぽがポイント。セクシーさとキュートさを両立させた一着だ。表紙で着用した黒ランジェリーでは、大人っぽさの中にレースやリボンの装飾で可愛らしさも演出している。

川越紗彩1st写真集『なんとかなるなる』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

発売記念の写真集特設サイトでは、衣装姿のアクリルスタンド、本人デザインの動物キャラクターの帽子や缶バッジ、写真集絵柄のフォトT、オフショット絵柄の“落書きチェキ”、感謝メッセージボイス／動画、2ショットオンライントーク会など、各種特典付きの写真集を販売している。

また、新潟と東京で「お渡し会」も開催。10月18日は「紀伊國屋書店新潟店」、11月1日は「HMVエソラ池袋」にて、サイン本手渡し、2ショット携帯撮影、2ショットチェキ、携帯で本人動画撮影、私物サインなどの限定特典付きで実施される。

川越紗彩1st写真集『なんとかなるなる』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

スペシャルゲストとして、元NGT48の對馬優菜子、曽我部優芽、古舘葵の参加も決定。川越を含む4人での記念撮影も予定されており、NGT48卒業後、川越にとっては新潟での初イベントとなる。

川越は「今回はまだ未公開だった『ランジェリーコスプレ衣装』を含めた先行カットを4枚を先出しさせていただきます！いよいよ10月に入り写真集発売まで待ち遠しい毎日ですが、この先行カットを見てさらに気持ちを高めていただけたら嬉しいです」とコメントしている。