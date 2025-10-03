命がけの断崖絶壁や水中のディナー……クレイジーすぎる仰天レストランが大集合 | RBB TODAY

3日、世界のユニークなレストランを紹介する新バラエティ番組『人生で行くべき世界のおもしろレストラン！』が、U-NEXTとHuluで配信を開始する。
同番組は、地下の隠れ家バーや木の上のカフェなど、世界中の“ユニークすぎる”レストランを特集する内容。案内役を務めるのは俳優でコメディアンのマイケル・ヨーで、グルメはもちろん、サプライズや“フォト映え”も楽しめる体験型レストランを巡り、五感で味わう食の冒険を繰り広げる。
配信開始とあわせて本編映像の一部も公開。ナビゲーターのマイケルが語る「食の冒険に終わりはありません」という言葉を体現するように、世界中から選び抜かれた“クレイジー”なサービスを提供する店が紹介される。
映像では、日本でも話題となった「接客態度が悪い」レストランを彷彿とさせる店員が登場するほか、注文したサンドイッチがレールの上を滑ってきたり、空中に放られたチキンをヘルメットに付いた串でキャッチしたりと、奇想天外なサービスが次々と映し出された。
メインPDに岩田剛典、i-dle・ソヨンら！日韓合同オーディション『Unpretty Rapstar』U-NEXTで独占配信 | RBB TODAY
U-NEXTが来る10月16日より、Mnetの日韓合同制作サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』（以下、『HIP POP Princess』）を日韓同時・国内独占配信を開始する。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/04/236011.html続きを読む »
韓国ドラマ『暴君のシェフ』天才シェフを演じるユナのキュートな韓服姿に注目！ | RBB TODAY
ドラマの見どころとジヨン役を演じたユナの魅力に迫りたい。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/02/237495.html続きを読む »