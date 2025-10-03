 命がけの断崖絶壁や水中のディナー……クレイジーすぎる仰天レストランが大集合 | RBB TODAY
命がけの断崖絶壁や水中のディナー……クレイジーすぎる仰天レストランが大集合

©2025 A&E Television Networks. All rights reserved.
　3日、世界のユニークなレストランを紹介する新バラエティ番組『人生で行くべき世界のおもしろレストラン！』が、U-NEXTとHuluで配信を開始する。

　同番組は、地下の隠れ家バーや木の上のカフェなど、世界中の“ユニークすぎる”レストランを特集する内容。案内役を務めるのは俳優でコメディアンのマイケル・ヨーで、グルメはもちろん、サプライズや“フォト映え”も楽しめる体験型レストランを巡り、五感で味わう食の冒険を繰り広げる。

　配信開始とあわせて本編映像の一部も公開。ナビゲーターのマイケルが語る「食の冒険に終わりはありません」という言葉を体現するように、世界中から選び抜かれた“クレイジー”なサービスを提供する店が紹介される。

　映像では、日本でも話題となった「接客態度が悪い」レストランを彷彿とさせる店員が登場するほか、注文したサンドイッチがレールの上を滑ってきたり、空中に放られたチキンをヘルメットに付いた串でキャッチしたりと、奇想天外なサービスが次々と映し出された。

※人生で行くべき世界のおもしろレストラン！本編映像


