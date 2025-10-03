アサヒ飲料、サイバー攻撃の影響で12日開催の「工場フェスタ」中止 | RBB TODAY

アサヒ飲料は、サイバー攻撃に起因するシステム障害の影響により、10月12日に群馬工場で開催を予定していた「アサヒ飲料 工場フェスタ」を中止すると発表した。

同イベントは、群馬工場を一般公開し、工場見学や製造工程の紹介、家族向けの体験コンテンツなどを通じて飲料づくりに触れられる催しとして企画されていた。同社は「お客さまおよび関係者の皆さまには、多大なご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」とコメントしている。今回のサイバー攻撃によるシステム障害については詳細を調査中としており、今後の対応は改めて発表するとしている。

9月29日にはアサヒグループホールディングス（HD）が、サイバー攻撃の影響によりシステム障害が発生したと発表。国内グループ各社の受注・出荷業務や、お客様相談室などのコールセンター業務が停止している。