Mrs. GREEN APPLEの新曲「GOOD DAY」MVに鈴木亮平、綾瀬はるか、浜辺美波が出演 | RBB TODAY

10月2日、「Mrs. GREEN APPLE」の新曲「GOOD DAY」のMVが公開された。MVには鈴木亮平、綾瀬はるか、浜辺美波が出演している。
同楽曲は、同日より公開されている「グッドエール」新Web CMの主題歌に起用されている。鈴木は10月3日、綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、浜辺美波に次ぐ4人目の、キリンビールの次世代定番ビール「キリングッドエール」ブランドリーダーに就任していた。今回、同MVではブランドリーダーの4名が集結し、フルCGの世界で愉快なパレードやダンスを披露した。
※Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」Official Music Video
