 Mrs. GREEN APPLEの新曲「GOOD DAY」MVに鈴木亮平、綾瀬はるか、浜辺美波が出演 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

Mrs. GREEN APPLEの新曲「GOOD DAY」MVに鈴木亮平、綾瀬はるか、浜辺美波が出演

エンタメ 音楽
注目記事
「キリングッドエール」新WEB-CM
  • 「キリングッドエール」新WEB-CM
  • 「キリングッドエール」新WEB-CM
  • 鈴木亮平

　10月2日、「Mrs. GREEN APPLE」の新曲「GOOD DAY」のMVが公開された。MVには鈴木亮平、綾瀬はるか、浜辺美波が出演している。

　同楽曲は、同日より公開されている「グッドエール」新Web CMの主題歌に起用されている。鈴木は10月3日、綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、浜辺美波に次ぐ4人目の、キリンビールの次世代定番ビール「キリングッドエール」ブランドリーダーに就任していた。今回、同MVではブランドリーダーの4名が集結し、フルCGの世界で愉快なパレードやダンスを披露した。

※Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」Official Music Video


Mrs. GREEN APPLEが東京ディズニーランドにサプライズ登場！「幸せな気持ちでいっぱい」 | RBB TODAY
画像
Mrs. GREEN APPLEが東京ディズニーランドにサプライズ登場し、「ベイマックス」のスペシャルバージョンを体験、観客と共に盛り上がり幸せを共有した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/01/232606.html続きを読む »

綾瀬はるかは集中できない性格!?　最近の悩み明かす　 | RBB TODAY
画像
　綾瀬はるかが、8日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演。35歳になったことでの“変化”について語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/03/09/186862.html続きを読む »

GOOD DAY
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
10 (通常盤)
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top