BABYMONSTER、『WE GO UP』11形態のアルバムリリース決定！新ALモーション公開 | RBB TODAY

ガールズグループBABYMONSTERが2ndミニアルバム『WE GO UP』のフィジカルアルバムの全体ラインナップを公開し、カムバックの熱気を一層引き上げた。

10月2日、所属事務所YGエンターテインメントは公式SNSに「［WE GO UP］ PHYSICAL ALBUM MOTION」を投稿した。今回の新しいフィジカルアルバムの全体のビジュアルとアイテムを盛り込んだモーションコンテンツだ。

緊張感溢れるサウンドが流れるなか、フォトブックWE・GO・UPの3種からメンバー別の写真が盛り込まれたパターン6種、ポストカード、ミニビームキーリングまで、計11種のアルバムが順に披露され、視線を釘付けにした。

（写真＝YGエンターテインメント）BABYMONSTER

BABYMONSTERの新しい音楽の世界観が含まれた各バージョンのアイテムをすぐに確認することができ、独創的なデザインと綿密なコレクションの構成が、世界中のファンの“コレクション欲求”を刺激する見通しだ。

YGエンターテインメントは、「BABYMONSTERの音楽的成長とビジュアルを高い完成度で盛り込んだフィジカルアルバムだ」として、「MONSTIEZ（BABYMONSTERのファンネーム）が満足できるさまざまなバージョンとスペシャルなアイテムが用意されているので、たくさんの関心をお願いする」と伝えた。

なお、BABYMONSTERは来る10月10日13時、2ndミニアルバム「WE GO UP」でカムバックする予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

