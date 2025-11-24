『ボイプラ2』出身の日本人も！ジェジュン設立事務所、新プロジェクト参加の男子練習生10名公開 | RBB TODAY

歌手ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメントの男子練習生公開プロジェクト「INTHE Xプロジェクト」の10人の練習生が全員公開された。

去る11月19日、セナ、セン、ヒョンミンのプロフィールを公開し、本格的なプロジェクトの始まりを知らせ、20～21日、7人の練習生が順にベールを脱いだ。

公開された10人の練習生には、Mnetのオーディション番組『BOYS 2 PLANET』出身のマサト、セン、スンジアヤン、ポン・ジンユーをはじめ、JTBCのオーディション番組『PROJECT 7』に出演したテファンがおり、ファンの応援が続いた。

また、iNKODEのオーディションポスターを通じて、顔が公開され、好奇心を刺激したセナも今回のプロジェクトを通じて練習生として公式にファンに紹介された。

（写真＝iNKODEエンターテインメント）

（写真＝iNKODEエンターテインメント）

10人の練習生は、個人フォトを通じて情熱いっぱいの目つきと華麗なビジュアルを見せ、11月22日に公開されたグループフォトでは、洗練されたビジュアルの相性まで披露し、期待感を高めた。

「INTHE Xプロジェクト」は、来る11月25日から各練習生の個性を盛り込んだイントロダクションフィルムを順次公開するなど、多様なコンテンツをお披露目する予定だ。

なお、「INTHE Xプロジェクト」の練習生たちは、12月25日にマカオで開催される「2025 iNKODE to PLAY：Christmas Show」を通じて初ステージを披露し、ファンと顔を合わせる見通しだ。

“ジェジュンの子供たち”と呼ばれる彼らは、才能と実力を兼ね備えた練習生たちで、公開と同時に話題になるなど、今後見せる姿に関心が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

