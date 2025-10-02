 バーガーキング、スモーキーな美味しさの新バーガー3種を明日より発売！ | RBB TODAY
バーガーキング、スモーキーな美味しさの新バーガー3種を明日より発売！

　バーガーキングは2025年10月3日から、期間・数量限定で「フレームスモーク」セット3商品を新発売する。また「フレームスモーク」セット3商品いずれかを購入した人には、「週刊少年ジャンプ」で連載中の大人気マンガ「カグラバチ」のオリジナルアクリルキーホルダーを数量限定で提供する。

バーガーキングと大人気マンガ『カグラバチ』がコラボ！

　バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティと「特製スモーキーマヨソース」を使用した、期間限定商品「フレームスモーク」セット3商品を新発売する。Aセット「フレームスモーク ダブルチーズバーガー」、Bセット「フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー」、Cセット「フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー」の3商品から選べる。

　Aセット「フレームスモーク ダブルチーズバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモーキーマヨソース」とケチャップ、マスタードで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ本格バーガーだ。

Aセット『フレームスモーク ダブルチーズバーガー』　セット1,190円

　Bセット「フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを2枚、スモーキーなベーコン4枚、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモーキーマヨソース」とケチャップ、マスタードで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ本格バーガーだ。

Bセット『フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー』　セット1,190円

　Cセット「フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー」は、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモーキーマヨソース」とケチャップ、マスタードで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ本格チキンバーガーだ。

Cセット『フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー』　セット1,190円

　「フレームスモーク」セット3商品のいずれかを購入した客へ「カグラバチ」のアクリルキーホルダーを提供する。アクリルキーホルダーは、主要登場キャラクターの六平千鉱・澄伯理・香取紫雪が本格バーガーを楽しむシーンを描いた、外薗健先生の描き下ろしオリジナルデザインだ。

『カグラバチ』オリジナルアクリルキーホルダー

《村上弥生》

