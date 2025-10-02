古内東子、2年ぶりのアルバム『Long Story Short』配信開始！表題曲MV＆年末ライブも発表 | RBB TODAY

2日、古内東子の21作目オリジナルアルバム『Long Story Short』からタイトルトラック「Long Story Short」の配信が開始された。
曲は、9月24日に発売され好評を博しているアルバムからのシングルカットで、古内自身が作詞・作曲、編曲をベーシストの小松秀行が担当。昔の恋人との再会における複雑な胸中を“手短に”凝縮した、彼女のソングライティングが光るラブソングに仕上がっている。あわせて、同曲のオフィシャルミュージックビデオもYouTubeで公開された。ワンカットで撮影された、縦型のモノクロ映像が印象的な作品だ。
さらに、12月28日には六本木三井ホールにて最新アルバム『Long Story Short』からの楽曲と代表曲を交えた選曲のスペシャル・ライブの開催も決定している。
※古内東子『Long Story Short』Official Music Video
