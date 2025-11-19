 エレカシ・宮本浩次、4年ぶりにNHK『SONGS』出演！宮本を突き動かす“原動力”に迫る | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
エレカシ・宮本浩次、4年ぶりにNHK『SONGS』出演！宮本を突き動かす“原動力”に迫る

　エレファントカシマシのボーカル・宮本浩次が、11月27日よる10時放送の『SONGS』（NHK）に4年ぶりに出演する。

　宮本は40年近く日本のロックシーンをけん引してきたが、2019年からはソロ歌手としての活動にも力を入れている。59歳となった今年も、女性アーティストへの楽曲提供、エレカシの名曲「今宵の月のように」のセルフカバーリリース、新しい音楽プロジェクトの立ち上げなど、これまでやってこなかった活動にも挑戦し続けている。

　同番組では、デビュー当時から宮本を取材し続けてきた音楽雑誌編集長・山崎洋一郎や、役者として共演経験もある俳優・佐藤二朗など、宮本をよく知る仲間たちに取材を敢行。宮本浩次を突き動かす原動力に迫る。スタジオトークでは、ストイックすぎるあまり自由な宮本に、責任者・大泉洋も大困惑する場面が描かれる。

　スタジオパフォーマンスでは、エレカシの名曲「今宵の月のように」のほか、話題の映画「爆弾」主題歌として制作した「I AM HERO」、そしてAdoに書き下ろした「風と私の物語」をセルフカバーしTV初披露する。同番組は11月27日午後10時から10時45分まで、NHK総合で放送される。再放送は12月2日午前0時35分から1時20分まで。

《アルファ村上》

