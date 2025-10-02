 マクドナルド、三角チョコパイが10月8日発売！今年は新作「いちごミルク味」が登場 | RBB TODAY
マクドナルド、三角チョコパイが10月8日発売！今年は新作「いちごミルク味」が登場

三角チョコパイ いちごミルク味
　日本マクドナルドは、毎年好評を得ている秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」より、とちおとめを使用した新作「三角チョコパイ いちごミルク味」と、定番人気商品「三角チョコパイ 黒」の2商品を10月8日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。

　今年の新作「三角チョコパイ いちごミルク味」は、芳醇で甘酸っぱいとちおとめを使用したいちごチョコクリームに、甘く香るミルクフレーバーが絶妙にマッチし、さらにザクザク食感が楽しいストロベリーコーンクラッシュを加えることで、これまでにない新しい食感を楽しめる。何層にも重ねたピンク色のサクサクなパイ生地と、とろけるようになめらかなクリームが織りなす、見た目も味わいも華やかな一品だ。

　定番商品である「三角チョコパイ 黒」は、2023年にチョコクリームをより濃厚な味わいにリニューアルし、多くの観客から好評を得た。チョコクリームと、チョコクリームに入ったアーモンドの食感、サクサクのパイ生地のハーモニーを楽しめる。

　また、10月7日より放映される新TVCMでは、マクドナルドCM初出演の人気ダンス&ボーカルグループHANAのNAOKOと、俳優の伊藤沙莉との共演が実現した。NAOKOと伊藤が息の合ったキレキレのダンスを披露し、「三角チョコパイの季節」の到来を楽しく表現している。そのほかXキャンペーンなど各種施策も用意している。

※マクドナルド新TVCM『三角チョコパイ「いちごの暴力♡」篇 30秒』


《村上弥生》

