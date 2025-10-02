坂上忍に1584時間の密着取材！衝撃の“転倒骨折”の瞬間をテレビ初公開 | RBB TODAY

『坂上どうぶつ王国３時間SP』（フジテレビ）が3日19時から放送される。

堀田真由、くっきー！（野性爆弾）、坂上忍、八木莉可子、片平なぎさ

さらに「密着 坂上忍24時」と題して、坂上に1584時間密着。今年、芸歴55年を迎えた坂上は、日々何を考え、何に向かい走り続けているのか。そこには、実業家として、芸能人として、夫としての姿があった。坂上の知られざる数多くの顔を大公開する。

ある日、実業家としての坂上に密着取材をしていると、坂上が開業した老犬ホームに、スーツでかっちり身を固めた市の職員たちが訪れる。現在日本各地で問題になっている老犬老猫の飼育放棄問題にいち早く手を付けた坂上のもとに、なんと行政側が視察にやってきたという。芸能人として表舞台に立つ傍ら、保護活動家として尽力する坂上の姿を追う。

そんな坂上は、第2のさかがみ家のお世話担当やカフェでの接客担当など、毎月自身でシフトを作成しているという。社員8人、アルバイト23人を抱え、大所帯となったさかがみ家。なぜ細かい作業を坂上が行うのか。これに「自分でシフトを作っているとその人を知ろうと思う」と話す坂上。「信頼できる人を何人抱えられるかが一番大事」と真剣に語る。そんな坂上は休む間もなくある場所へ。目的地にたどり着くと、そこで坂上は驚きの言葉を口にする。果たして坂上が発表した内容とは何か。

そんな中、世間を騒がせたあの事件が発生する。それは、『ぽかぽか』に出演していた坂上本人から突然発表があった、転倒骨折事件。なんと、その事件が発生した際も密着していた。そして、このケガは笑い話にならないほどの大事件へと発展することになる。さらに、坂上の奥様に独占インタビューも実施。坂上の保護活動についてや、夫婦円満の秘訣を明かす。

上段左から）髙橋海人（King ＆ Prince）、草間リチャード敬太（Aぇ! group）、坂上忍、八木莉可子、片平なぎさ 下段左から）伊達みきお（サンドウィッチマン）、富澤たけし（サンドウィッチマン）、堀田真由、くっきー！（野性爆弾）『坂上どうぶつ王国３時間SP』（C）フジテレビ

片平は坂上の保護活動の様子を見て「本当にすごい」と感心しきり。高橋は「改めてこうやって（坂上さんの）裏側を見ていると、すごい人の番組に出させてもらっているなと。病院のところは実にかわいかったです（笑）」と話す。

八木は「ワンちゃんやネコちゃんはもちろん、廣川家のVTRではヤギやクジラまで出てきたりと、いろいろな動物がたくさん出てきてかわいくて癒やされました。今回は廣川家や坂上さんの密着もあり、動物だけではない皆さんの人のすごさも感じました」とコメント。

草間（Aぇ! group）は「まさかこんなに早くまたスタジオに呼んでいただけるとは思ってもみなかったので、本当にありがたいです。3時間スペシャルということですが、本当に楽しくてあっという間でした」と感想を述べた。