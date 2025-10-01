 『スーツ・オブ・ザ・イヤー』授賞式の開催日が11月12日に決定！“サステナブル”テーマに4名を表彰 | RBB TODAY
『スーツ・オブ・ザ・イヤー』授賞式の開催日が11月12日に決定！“サステナブル”テーマに4名を表彰

　11月12日19時より、日本経済新聞社メディアビジネス『THE NIKKEI MAGAZINE』主催の『SUITS OF THE YEAR 2025』授賞式が開催される。

　同授賞式はビジネスや文化など様々な分野で限界に挑み続け、時代を変革する才能や情熱、志を持つ人々を「ビジネス部門」「イノベーション部門」「スポーツ部門」「アート&カルチャー部門」の全4部門で表彰するアワードだ。2018年の初開催から8回目となる今回のテーマは『サステナブル』。2025年の顔となる4名を表彰する。

　オープニングゲストには、2024年に続いて「おじフェス」の来場が決定した。おじフェスはインスタグラムやTikTokでのコミカルなダンス動画が人気のメンズモデルユニット。直樹、久保田裕之、加藤章太郎、TAROの4人がフォーマルなスーツに身を包んで、コミカルでかっこいいライブパフォーマンスを披露する。

森本智子

　司会は昨年に引き続き、フリーアナウンサーで起業家の森本智子が務める。森本はテレビ東京『ワールドビジネスサテライト』や『日経プラス10』などの経済番組や報道番組を中心に担当し、現在はフリーアナウンサーとして活動する傍ら、健康情報やサービスを提供する会社Wellness Me代表取締役として、活動の幅を広げている。

森岡弘

　さらに外部審査員として、ファッション・ディレクターの森岡弘の参加も決定している。


《アルファ村上》

