当時5歳だった『7番房の奇跡』の天才子役が成長　もはやアイドル…“意外な一面”を披露し注目 | RBB TODAY

映画『7番房の奇跡』の子役として知られる女優カル・ソウォンが、新しい魅力を見せて話題になっている。

カル・ソウォンは9月30日、自身のインスタグラムに夜のバス停近くで撮影した動画を投稿した。

公開された動画でカル・ソウォンは、ガールズグループHearts2Heartsの楽曲『Style』の振り付けを見事に踊っている。リュックを背負ったままだが、キレのあるダンスで意外な一面を披露した。

アイドル顔負けの美貌にも注目が集まった。これを見た俳優イ・ジヌは、コメントで「かっこいいじゃん」と反応を残した。

（画像＝カル・ソウォンInstagram）

『7番房の奇跡』で天才子役として注目されたカル・ソウォンは、現在19歳となった。ドラマ『青い海の伝説』『クリーニングアップ』などに出演しており、今年7月に放送終了した『男主サーチ』ではオ・ソルレム役で活躍した。

◇カル・ソウォン プロフィール

2006年8月14日生まれ。2012年のドラマ『お願い、キャプテン』でデビュー。観客動員数1200万人の大ヒット映画『7番房の奇跡』（2013）で、天才子役として人気者に。劇中、ヨング（演者リュ・スンリョン）の娘イェスン役として登場し、感動的な親子愛あふれる演技を披露した。以降も、ドラマ『いとしのクム・サウォル』『青い海の伝説』『クリーニングアップ』『デリバリーマン～幽霊専門タクシー始めました～』『男主サーチ』などに出演している。

