“軽トラ女子”三田悠貴、古民家舞台に豊満Gカップボディ披露！ | RBB TODAY

三田悠貴、ぴっちりニットと黒ランジェリーのセクシーショット！『You Kiss』新作チャプターを4K配信 | RBB TODAY
動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて、三田悠貴の2ndイメージ作品『You Kiss』より新作チャプターの独占先行配信が開始された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/04/226913.html続きを読む »
三田悠貴が撮影でポロリ100回以上、私の胸は「暴れん坊将軍」といいまして… | RBB TODAY
グラビアアイドルの三田悠貴が9日、都内にて開催された1stDVD「はじめまして、三田ちゃんです」（製作：リバプール／発売：コペル）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/09/224346.html続きを読む »
30日に発売された『週刊FLASH』最新号（光文社）に、“軽トラ女子”三田悠貴が登場している。
三田は岐阜県出身の27歳。2023年にグラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。現在はバラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ）の人気コーナー「軽トラ女子三田 本州縦断旅」を担当している。同誌では、海沿いの古民家を舞台に、豊満なGカップボディを全5ページで披露。公開されたカットのひとつは、バスルームで撮影された親密な雰囲気の一枚。赤いレースの水着に身を包んだ三田が、濡れた肌と髪のまま潤んだ瞳でカメラを見つめる、色気あふれるショットだ。
さらに、伝説的なセクシー女優として語り継がれる高橋しょう子も登場。2022年の引退以来、約3年ぶりとなるグラビアの電撃復帰を果たし、袋とじ8ページでGカップボディの健在ぶりを見せている。公開カットは一切の装飾を排したシンプルな一枚。ありのままの姿でこちらを見つめるショットに仕上がっている。インタビューでは、引退後の生活や今後の活動の展望について語っている。