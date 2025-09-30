“軽トラ女子”三田悠貴、古民家舞台に豊満Gカップボディ披露！ | RBB TODAY

30日に発売された『週刊FLASH』最新号（光文社）に、“軽トラ女子”三田悠貴が登場している。

三田は岐阜県出身の27歳。2023年にグラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。現在はバラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ）の人気コーナー「軽トラ女子三田 本州縦断旅」を担当している。同誌では、海沿いの古民家を舞台に、豊満なGカップボディを全5ページで披露。公開されたカットのひとつは、バスルームで撮影された親密な雰囲気の一枚。赤いレースの水着に身を包んだ三田が、濡れた肌と髪のまま潤んだ瞳でカメラを見つめる、色気あふれるショットだ。

高橋しょう子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷 貫

さらに、伝説的なセクシー女優として語り継がれる高橋しょう子も登場。2022年の引退以来、約3年ぶりとなるグラビアの電撃復帰を果たし、袋とじ8ページでGカップボディの健在ぶりを見せている。公開カットは一切の装飾を排したシンプルな一枚。ありのままの姿でこちらを見つめるショットに仕上がっている。インタビューでは、引退後の生活や今後の活動の展望について語っている。