ココス、ちいかわデザインの“オムライス”や“パフェ”が登場！10月16日より販売開始 | RBB TODAY

株式会社ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、10月16日から12月10日まで「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」を開催する。

「ちいかわ」とのコラボ企画「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」

同コラボ企画では、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコがスタッフ風の衣装を着たココス限定オリジナルイラストでキャンペーンを盛り上げる。

ココスオリジナルコラボグッズ

全国のココスでは、ちいかわたちや「ちいかわ」の世界観をイメージしたコラボメニューを販売。コラボメニューを含む対象メニュー1品の注文につき、各期間の対象コラボグッズをランダムで1つプレゼントする。配布期間は4弾に分かれており、各弾でコラボグッズ・デザインが異なる。

ちいかわのトマトクリーム包み焼きハンバーグ（税込1,859円）

うさぎのツル～ッとプリンパフェ（税込1,309円）

さらに、ココスオリジナルドールハウスとソフビ人形6種セットが当たるWEB抽選キャンペーンも実施。対象メニューを注文した客のレシートに応募コードを印字し、応募ページにアクセスして応募コードを入力すると1ポイントが付与される。1ポイントごとに200名にプレゼントが当たる抽選に応募できる。

ハチワレのクリームソース包み焼きハンバーグ（税込1,859円）

東京都・平和台店限定のラッピング装飾に加え、4店舗限定で特別パネルやポスター、のぼりなどを設置。一部店舗では「ココス限定！オリジナルラバーキーホルダー」や「ココス限定！オリジナルキルティング風ポーチ」の販売、スタンディパネルの設置も実施する。

ココス限定！オリジナルラバーキーホルダー

ココス限定！オリジナルキルティング風ポーチ

対象メニューの購入は1日につき、1人最大4食まで。空港店舗を除く全507店舗で実施される。