 ココス、ちいかわデザインの“オムライス”や“パフェ”が登場！10月16日より販売開始 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

ココス、ちいかわデザインの“オムライス”や“パフェ”が登場！10月16日より販売開始

ライフ グルメ
注目記事
ご褒美☆ハンバーグデミオムライス　1,390円（税込1,529円）
  • ご褒美☆ハンバーグデミオムライス　1,390円（税込1,529円）
  • 「ちいかわ」とのコラボ企画「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」
  • ココスオリジナルコラボグッズ
  • ちいかわのトマトクリーム包み焼きハンバーグ　1,690円（税込1,859円）
  • うさぎのツル～ッとプリンパフェ　1,190円（税込1,309円）
  • ハチワレのクリームソース包み焼きハンバーグ　1,690円（税込1,859円）
  • モモンガのピーチパフェ　1,190円（税込1,309円）
  • うさぎのバターチキンカレー包み焼きハンバーグ　1,690円（税込1,859円）

　株式会社ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、10月16日から12月10日まで「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」を開催する。

「ちいかわ」とのコラボ企画「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」

　同コラボ企画では、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコがスタッフ風の衣装を着たココス限定オリジナルイラストでキャンペーンを盛り上げる。

ココスオリジナルコラボグッズ

　全国のココスでは、ちいかわたちや「ちいかわ」の世界観をイメージしたコラボメニューを販売。コラボメニューを含む対象メニュー1品の注文につき、各期間の対象コラボグッズをランダムで1つプレゼントする。配布期間は4弾に分かれており、各弾でコラボグッズ・デザインが異なる。

ちいかわのトマトクリーム包み焼きハンバーグ（税込1,859円）
うさぎのツル～ッとプリンパフェ（税込1,309円）

　さらに、ココスオリジナルドールハウスとソフビ人形6種セットが当たるWEB抽選キャンペーンも実施。対象メニューを注文した客のレシートに応募コードを印字し、応募ページにアクセスして応募コードを入力すると1ポイントが付与される。1ポイントごとに200名にプレゼントが当たる抽選に応募できる。

ハチワレのクリームソース包み焼きハンバーグ（税込1,859円）

　東京都・平和台店限定のラッピング装飾に加え、4店舗限定で特別パネルやポスター、のぼりなどを設置。一部店舗では「ココス限定！オリジナルラバーキーホルダー」や「ココス限定！オリジナルキルティング風ポーチ」の販売、スタンディパネルの設置も実施する。

ココス限定！オリジナルラバーキーホルダー
ココス限定！オリジナルキルティング風ポーチ

　対象メニューの購入は1日につき、1人最大4食まで。空港店舗を除く全507店舗で実施される。


東京カレンダー 2025年 11月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
料理は知識が9割
￥1,584
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top