“クズ芸人2トップ”が霊視鑑定に挑戦！恋愛運や意外な才能が丸裸に！？ | RBB TODAY

30日までに放送された情報バラエティ番組『おとばん!!!』最新回（テレビ埼玉）にて、クズ芸人2トップのお見送り芸人しんいちとラランド・ニシダが霊視鑑定に挑戦した。

『おとばん!!!』（C）テレビ埼玉

同番組は、スギちゃんとお見送り芸人しんいちがMCを務める新感覚情報バラエティだ。同番組は“人生に必要な知恵はすべて幼稚園で学んだ”という言葉の通り、大人に必要な情報を楽しく学ぶことをコンセプトとしている。毎月人気芸人をゲストに迎え入れ、大人の心得や贅沢、生き方などワクワクするような体験を発信している。

今回のマンスリーゲストはラランド・ニシダで、2人の現在と未来を鑑定師の霊視社長・日菜子が鑑定する。鑑定では2人のリアルな実情や意外な才能の発見、今後の運勢や気を付けた方がいい事まで細かく赤裸々に明かされる。仕事運や恋愛運にも注目が集まり、鑑定結果にはまさかの結末が待っていた。放送内容は番組公式YouTubeチャンネルにて見逃し配信中だ。

※番組公式YouTube『おとばん!!!～ワンランクUPなライフデザインプログラム～』