日向坂46・大田美月、ミニスカ×テニスウェアの可愛すぎるカットを公開！ | RBB TODAY

日向坂46が24日、グループ公式サイトで新企画「五期生のぽかぽか写真館」を開始した。同企画では、毎日1人ずつ撮り下ろしのグラビアが掲載される。29日には6人目として、大阪府出身の大田美月が登場した。

公開された写真では、大田がピンクのテニスウェアにミニスカートを合わせた姿を披露。ピンクのテニスボールでテニスを楽しむ様子のほか、室内で“彼女感”あふれる距離感の写真や、屋上で撮り下ろされた爽やかな全身ショットなど、可愛らしい姿が収められている。

※日向坂46 五期生のぽかぽか写真館（大田美月の撮り下ろし写真）