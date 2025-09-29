 日向坂46・大田美月、ミニスカ×テニスウェアの可愛すぎるカットを公開！ | RBB TODAY
日向坂46・大田美月、ミニスカ×テニスウェアの可愛すぎるカットを公開！

日向坂46の五期生として、7人目の新メンバーである大田美月が発表された。
日向坂46・五期生の大田美月と高井俐香の撮りおろし写真と、本人の手書きプロフィールが公開された。
　日向坂46が24日、グループ公式サイトで新企画「五期生のぽかぽか写真館」を開始した。同企画では、毎日1人ずつ撮り下ろしのグラビアが掲載される。29日には6人目として、大阪府出身の大田美月が登場した。

　公開された写真では、大田がピンクのテニスウェアにミニスカートを合わせた姿を披露。ピンクのテニスボールでテニスを楽しむ様子のほか、室内で“彼女感”あふれる距離感の写真や、屋上で撮り下ろされた爽やかな全身ショットなど、可愛らしい姿が収められている。

※日向坂46 五期生のぽかぽか写真館（大田美月の撮り下ろし写真）


